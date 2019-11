DUBÉ, Bertrand



Au CHRGP de Rivière-du-Loup, le 10 novembre 2019, est décédé à l'âge de 75 ans et 4 mois M. Bertrand Dubé, conjoint de Mme Marie-Josée Landry; fils de feu Mme Cécile Morneau et de feu M. Louis-Philippe Dubé. Il demeurait à Saint-Pascal de Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 13 h à 16 h.Il laisse dans le deuil sa conjointe, Marie-Josée Landry; ses filles: Valérie (Mario Paradis), Patricia, Marie-Amélie (Steve McNicoll); ses petits-enfants: Jules et Léo Archambault, Roxanne Fortin-McNicoll. Il était le frère de: feu Claude, Louis (feu Andrée Voyer) (Claire Sirois), feu Lorraine, Danièle (feu Lorraine Favreau), Marcelle (Pierre Bacon). Sont aussi attristés par son départ son beau-père, Robert Landry (feu Jeannette Ouellet); ses beaux-frères et belles-sœurs: Danielle (Hugues Pelletier), Johanne, Stéphan (Josée Baron); ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup, 75 rue Saint-Henri, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 2A4. La direction des funérailles a été confiée à la