BLAIS, Alice Gourgues



Au CHUL, le 23 novembre 2019, à l'âge de 95 ans et 3 mois, est décédée dame Alice Gourgues, fille de feu Fridoline Paré et de Fortunat Gourgues. Elle était l'épouse de feu René Blais.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.L'ont précédé ses sœurs et frères: Marie-Berthe, Fortunate, Eugénie, Pierrette, Réal, Henri, Napoléon, Georges-Albert, Ernest, Roger et Charles.Elle laisse dans la deuil ses enfants: Gilles (Elo Tulving), feu Paul et Louis (France Marcoux); ses petits-enfants: Ariel (Zsolt Ilyés), Cléo, Adrian et Philippe; ainsi que plusieurs nièces, neveux et ami(e)s. La famille tient à remercier particulièrement ses nièces: Lisette Emond et Madeleine Gourgues pour leurs nombreux services. Une pensée spéciale pour ses belles-sœurs: Monique Mailloux Blais et Monique Bélanger Gourgues, ainsi qu'à sa grande amie Yolande Pagé. Remerciements également au personnel de la Résidence du Campanile. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Pavillon CHUL), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, Tél.: 418-525-4385.