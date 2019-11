Célébrons nos responsables de service de garde en milieu familial

Chaque jour, elles accueillent dans leur maison, dans leur famille, nos enfants de 0 à 5 ans comme si c’était les leurs. Chaque jour, elles sont parties prenantes de l’évolution de ces petits humains et contribuent à ce qu’ils se découvrent comme individu. Chaque jour, elles les écoutent, les consolent, chantent et dansent pour qu’ils apprennent tout en s’amusant. Elles les accompagnent jusqu’à leur entrée à la maternelle 5 ans et leur offrent un milieu sécuritaire et stimulant.

Les responsables de garde en milieu familial reconnues sont vos yeux, vos oreilles et votre voix auprès de vos enfants. Ce sont des femmes de cœur qui sont engagées et impliquées à travers les projets qui favorisent le développement d’une dizaine de milliers d’enfants dans les régions de Québec et Chaudière-Appalaches.

En ce 30 novembre, joignez votre voix à la nôtre afin de mettre en lumière le travail réalisé à tous les jours par plus de 1500 responsables de service de garde en milieu familial (RSG) reconnues par nos bureaux coordonnateurs des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches. Nous souhaitons les faire rayonner aujourd’hui et contribuer à les sortir de l’ombre et, surtout, nous vous invitons à être, tout comme nous, fiers de leur travail.