PELLETIER, Lucille Tremblay



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 25 novembre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Lucille Tremblay, épouse de feu monsieur Alexandre Pelletier, fille de feu monsieur Auguste Tremblay et de feu dame Yvonne Boivin. Elle demeurait à Charlesbourg.La famille vous accueillera aule vendredi 6 décembre 2019 de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h.La famille recevra les condoléances une heure avant les funérailles, soit à 9 heures. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Chantal (Denise Larouche), Bibiane, Jean-Marc (Edith Pelletier), Martin (Andrée Bastien), Sylvain (Alain L'Espérance), Alain, Anny (Gaston Thibodeau) et Ann (Stéphane Laporte); ses petits-enfants: Nancy Desjardins (Nelson Fréchette), Jean-Sébastien Pelletier (Céline Boisvert), Alexandra Pelletier (Simon Ouellet), Pierre-Olivier Pelletier, Mathieu Laporte (Alexandra Haiduc), Maude Laporte (Marc-Antoine Nolet), William Pelletier, Alexandre Pelletier, Julien Pelletier et Mélanie Pelletier; ses arrière-petits-enfants: Amélie, Catherine, Philippe, Samuel, Anabelle et Audrey; ses frères et sœurs: Gertrude Tremblay, Fernand Tremblay, Eugène Tremblay, Clémence Tremblay et Gaétan Tremblay; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines parents et ami(e)s. Un merci spécial à l'Hôpital St-François d'Assise et au personnel des soins palliatifs du CLSC de la Capitale Nationale. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (QC) G1L 3L5, tél.: 418-525-4385.