Equifax lui donne accès aux informations personnelles d’un inconnu

QUÉBEC | Une femme de Québec s'est vu donner accès aux informations personnelles d’un parfait inconnu bien malgré elle, dans la foulée de l'affaire du vol de données personnelles chez Desjardins.

Marie-France La Haye fait partie des millions de Québécois dont des données personnelles ont été volées chez Desjardins. Voulant assurer sa sécurité, elle s’est rapidement inscrite aux services d’Equifax, tel que le suggérait la coopérative lorsque la situation a été rendue publique plus tôt cette année.

Cependant, Mme La Haye s’est vite rendu compte que le profil auquel on lui avait donné accès n’avait rien à voir avec elle. Ni le nom, ni la date de naissance, ni le nom de l’employeur inscrits dans le profil n’étaient bons. Il s’agissait plutôt des informations personnelles d’un certain «John», qu’elle ne connaît pas.

«Je connais son adresse personnelle, sa résidence secondaire, son employeur... Seul son numéro d'assurance sociale n'est pas là. Je sais même à quel club de gym il s'entraîne!» s’est exclamée la femme en entrevue à TVA Nouvelles.

«C'est une violation de confidentialité. Je ne suis pas censée avoir accès à ces données-là. C'est aberrant», a souligné Mme La Haye, qui est une avocate spécialisée dans les données personnelles.

Après sa découverte, elle a effectué de nombreuses démarches auprès de Desjardins et d'Equifax, mais sans succès: les deux se renvoient la balle depuis trois mois.

Il s’agit d’une situation qui l’inquiète au plus haut point. «Est-ce que d'autres personnes ont accès à mon dossier de crédit? Je n'ai aucune réponse.»

En début de soirée, samedi, Equifax et Desjardins n'avaient pas encore commenté la situation.