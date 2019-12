Gabriel Fortier sonne la charge pour le Drakkar

BAIE-COMEAU | Le capitaine du Drakkar de Baie-Comeau Gabriel Fortier a sonné la charge, samedi après-midi, pour mener son équipe vers une victoire de 7-4 sur les Olympiques de Gatineau.

Le rapide numéro 9 y est allé d’une performance remarquable et a soulevé la foule (1612 spectateurs) à quatre reprises dans ce 12e gain de la saison des Nord-Côtiers.

Réunie sur le même trio que Gabriel Proulx (un but) et Letton Raivis Ansons (quatre mentions d’aide), la première étoile du match a vite donné le ton à la rencontre avec les deux premiers filets de son équipe.

Après avoir ouvert la marque lors d’un jeu de puissance, Fortier a ensuite bénéficié d’un lancer de punition. Il n’a pas raté sa chance en effectuant un tir parfait dans la partie supérieure, qui a mystifié le gardien Rémi Poirier.

« C’est sûr que cela fait du bien à moi et à toute l’équipe de marquer sept buts. On a souvent manqué de finition dans les dernières parties, mais ce soir (samedi), on a vite pris l’avance pour donner le tempo au match », a confié celui qui espère recevoir une invitation pour le camp d’Équipe Canada junior.

Gatineau revient en force

Détenant une priorité de 5-2 avec huit minutes à jouer au tableau, les locaux ont vu l’ennemi revenir en force pour réduire l’écart à un but. Le capitaine du navire a toutefois stoppé la menace avec son quatrième but de la partie.

« Avec une avance de trois buts, il y a eu des erreurs d’exécution et les joueurs ont manqué quelques petits détails, mais cela entre dans le bagage d’expérience. Pour le reste, les gars ont débuté le match en force avec confiance et énergie et c’était beaucoup mieux que la veille », a résumé le pilote Jon Goyens.

En vitesse

Brandan St-Louis (son 1er de la saison) et Enrico Di Cesare (son 1er avec le Drakkar) ont complété la marque pour les vainqueurs... Charles-Antoine Roy, Alexandre Hogue, Matthew Grouchy et Kieran Craig ont riposté face au gardien Dakota Lund-Cornish impliqué dans un deuxième départ de suite à la suite de la suspension (pour une durée indéterminée) du gardien numéro un Lucas Fitzpatrick puni pour ne pas avoir respecté le code d’éthique des joueurs.