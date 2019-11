La «trumpétisation» des répliques

Nous sommes bien conscients que notre Bureau d’enquête fait souvent mal paraître des institutions, des entreprises, des élus et des personnalités publiques.

C’est pourquoi nous vérifions et contre-vérifions les faits. Que nous faisons le nécessaire pour recueillir toutes les versions. Que nous faisons tout relire par nos avocats.

Si nous nous trompons, nous nous rétractons le plus rapidement possible.

Nous sommes conscients que les personnes touchées, ou qui se sentent visées, vont réagir à nos reportages. C’est tout à fait compréhensible. Et c’est leur droit.

Donald Trump fait la même chose aux États-Unis depuis plus de trois ans avec un certain succès dans l’œil du public. C’est pourquoi on ne peut laisser faire.