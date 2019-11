L’enfer sur terre

Un livre qui nous fait tomber les écailles des yeux et qui nous oblige à regarder en face la réalité de quelques jeunes Nigérianes.

L’histoire qui est racontée dans ce roman s’inspire d’un drame survenu en 2014 au Nigeria : l’enlèvement de 276 lycéennes par les combattants islamistes de l’organisation terroriste Boko Haram. Une histoire pleine de violence, de larmes et de sang, à ne surtout pas lire le soir juste avant de se coucher. Car une nuit, Maryam et toutes ses compagnes d’études seront brutalement arrachées au dortoir de leur école pour être entraînées de force dans les profondeurs de la jungle. Et gare à celles qui tenteront de s’enfuir. Mais le pire reste à venir : enfermées dans un camp avec gardes et remparts surmontés de barbelés, elles devront entre autres apprendre à supporter coups et viols à répétition.