Les quatre (4) représentations de la pièce Silence en coulisses, présentées les 25-26 octobre et 1-2 novembre derniers au Théâtre de la cité universitaire de l’Université Laval par la troupe de théâtre Les Fous de la rampe, de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ)-Université Laval, ont attiré près de 1 000 spectateurs, en plus d’amasser plus de 22 000 $ de profits nets pour la Fondation IUCPQ. Il s’agissait de la 28e production de la troupe. Depuis la création de la troupe, en 1991, plus de 80 membres du personnel de l’IUCPQ sont montés sur les planches.

Une toile... une maison

René Gagnon (à droite sur la photo), peintre de renommée internationale, a remis récemment une toile de grande valeur intitulée Forêt du Nord à la Fondation l’Aide Humani-Terre R.D., dont les bénéfices générés par sa vente serviront à construire une maison pour une famille pauvre de 7 enfants en République dominicaine. Le coût d’une maison là-bas varie autour de 4 500 $ (US). La Fondation espère recueillir 21 500 $ pour loger cinq familles lors de sa mission humanitaire de février 2020. Sur la photo, Bruno Simard, à gauche, directeur général de L’Aide Humani-Terre R.D. et René Gagnon.

La Boîte à Pain a 20 ans...

Photo courtoisie

La boulangerie artisanale La Boîte à Pain fête ses 20 ans. L’histoire a commencé lorsque le Belge Patrick Nisot, agronome de formation, loue un local rue Saint-Joseph, dans le quartier Saint-Roch, en novembre 1999. Puis vient l’ouverture, en 2008, de la 2e Boîte à Pain sur la 3e Avenue, à Limoilou, suivie en 2015 de celle sur le chemin Sainte-Foy, à Sainte-Foy, alors que la petite dernière a vu le jour au Grand Marché de Québec en juin dernier. Aujourd’hui, la Boîte à Pain, c’est 120 employés, 40 variétés de pains et plus de 10 000 livrés par semaine, sans compter les quelque 3000 croissants et 10 000 viennoiseries produites de façon hebdomadaire. Pour célébrer le 20e anniversaire de l’entreprise, Patrick Nisot a choisi de vous faire découvrir un dessert classique de son enfance encore méconnu au Québec : une tarte au riz offerte dans les quatre succursales de la Boîte à pain jusqu’au 15 décembre.

Paro-DON-tie pour Leucan

Photo courtoisie

La totalité du coût d’inscription des dizaines de dentistes et hygiénistes dentaires qui ont assisté, le 16 novembre dernier à l’Auberge Saint-Antoine, aux conférences données par les parodontistes du Centre de parodontie et d’implantologie (Québec et Rive-Sud) sur l’élongation coronaire, a été versée à Leucan. Les conférences Paro-DON-tie, depuis l’an passé, versent ces sommes à une œuvre de charité, une fondation ou un organisme. Cette année, Leucan a été retenu puisqu’une employée du Centre a côtoyé l’équipe de Leucan Québec au cours des dernières années. Sur la photo, Nathalie Matte, directrice régionale de Leucan (au centre) reçoit un chèque de 13 000 $. Elle est entourée, de gauche à droite, des parodontistes Dre Anne-Sophie Villeneuve, Dre Julie St-Onge, de Julie Falardeau, employée du Centre de parodontie et du Dr Simon Lafrenière.

60 ans de mariage

Photo courtoisie

Félicitations à Françoise Croteau et Jean-Paul Boucher (photo) de Saint-Apollinaire, qui ont célébré cette semaine (le 28 novembre) leur 60e anniversaire de mariage. Le couple a une fille, Diane (Pierre Fortin).

Anniversaires

Photo Jean-Francois Desgagnés

Cathy Rioux (photo), directrice des annonces classées et responsable des archives au Journal de Québec, 54 ans... Laurent Jalabert, coureur cycliste français, professionnel de 1989 à 2002, 51 ans... Yves Lévesque, ex-maire de Trois-Rivières (2001-2018), 62 ans... Diane Lavallée, comédienne (Thérèse dans La Petite vie), 64 ans... Billy Idol, chanteur rock britannique, 64 ans... Véronique LeFlaguais, comédienne, épouse du comédien Michel Côté, 72 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 30 novembre 2018. George H.W. Bush (photo), 94 ans, 41e président des É.-U., de 1989 à 1993... 2015. Estelle Côté, 79 ans, première reine du Carnaval de Québec en 1955... 2015. Céline Thériault, épouse de Jacques Châteauvert (école de danse Jacques Duval)... 2014. Paul Buissonneau, 87 ans, chanteur puis acteur, de même que metteur en scène québécois d’origine française... 2014. Muriel Millard, 91 ans, ex-reine du music-hall québécois... 2013. Paul Walker, 40 ans, acteur, producteur et réalisateur américain... 2011. Roger Forgues, 73 ans, aviateur et homme d’affaires québécois... 2008. Hubert « Pit » Martin, 64 ans, qui a évolué dans la LNH pendant 17 saisons (1961-1979)... 2003. Adhémar Dion, 80 ans, le père de Céline Dion... 2000. Lionel Villeneuve, 75 ans, comédien québécois.