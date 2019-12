Les propriétaires de garderies privées dénoncent les inégalités du réseau

Les propriétaires de garderies non subventionnées dénoncent le tarif unique dans les garderies publiques que veut réinstaurer le gouvernement Legault, craignant qu’un fossé se creuse entre les utilisateurs des deux réseaux.

C’est le cas de la propriétaire d’une garderie privée rencontrée par TVA Nouvelles qui s'inquiète depuis que le tarif de 8,25 $ par jour a été annoncé pour les centres de la petite enfance (CPE).

«Ça crée vraiment une différence incroyable. On n'est plus du tout avec les quelques dollars de différence dans le passé. Là, on vient vraiment de créer deux classes complètement à part», dénonce Nathalie Lajoie, propriétaire de la garderie de la Montagne Magique, à Mont-Saint-Hilaire.

Les clients dans cette garderie paient 900$ par mois par enfant. La mère d’un bambin qui fréquente cet endroit se questionne.

«Le projet d'un deuxième enfant, est-ce qu'on va le faire ou pas? Quand c'est rendu que c'est les chiffres qui gèrent la famille, pour nous, ça ne fonctionne pas», soutient Jennifer Waite, une jeune maman.

«Avec nos voisins, qui ont deux enfants en CPE, on a un écart net de 13 000$ annuellement. Donc, nos enfants, qui vont être à la garderie pendant peut-être quatre ans. Ça représente plus de 40 000$ [de différence]», renchérit Jonathan Vaillancourt, le conjoint de Mme Waite.

Les crédits d'impôt actuels ne suffisent pas pour combler la différence, disent-ils, et ils voudraient accéder à une place en CPE.

Subventionner les garderies privées

Pour la propriétaire de la garderie de la Montagne Magique, il faudrait subventionner le réseau des garderies en totalité.

«On est régis par les mêmes lois, les mêmes règlements, les mêmes normes», soutient-elle.

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, est d'accord avec le principe de subventionner les garderies privées. Il a d'ailleurs lancé un projet pilote à cet effet et dit qu'il veut entamer les discussions avec les propriétaires.

«En annonçant un projet pilote, c'est un pas-de-géant», a-t-il indiqué.

Il ajoute du même souffle que les garderies privées coûtent cher à l'État.

«On parle, pour le crédit d'impôt de frais de garde d'enfant, de plus de 800 millions de dollars par année», a précisé le ministre Lacombe.

Selon Mme Lajoie, il a tous les arguments pour convertir toutes les garderies sans hésiter.

«Un projet pilote, pourquoi? Parce que sincèrement, on fait tous la même chose. Nos éducatrices ne valent pas moins que les éducatrices dans un autre service», poursuit-elle.

Pendant ce temps, 70 000 enfants n'ont toujours pas accès aux CPE.