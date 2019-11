Malcolm Subban relève le défi

Le gardien Malcolm Subban aurait sans doute préféré des circonstances différentes, mais il s’est servi de la dernière semaine pour prouver qu’il avait bel et bien sa place dans la Ligue nationale de hockey, avec les Golden Knights de Vegas.

L’absence provisoire du Québécois Marc-André Fleury, de passage au Québec pour assister aux funérailles de son père, a laissé trois départs consécutifs à Subban.

Vendredi soir, le jeune frère de P.K. s’est signalé particulièrement en repoussant 35 des 36 rondelles dirigées vers lui avant de s’imposer lors des tirs de barrage. Les Golden Knights l’ont alors emporté 2 à 1 face aux Coyotes de l’Arizona.

«Subby a été bon, réussissant quelques arrêts-clés, il a été solide tout au long de la soirée, a reconnu l’entraîneur-chef Gerard Gallant, lors de son point de presse. Encore en fusillade, il est très bon pour bloquer les échappées et il a effectué des arrêts contre deux joueurs vraiment bons (Nick Schmaltz et Conor Garland).»

Même s’il a été déjoué par Christian Dvorak lors des tirs de barrage, Subban demeure invaincu en cinq occasions en fusillade depuis ses débuts dans la LNH.

«Je me concentre tout simplement sur la rondelle, a décrit le gardien, lorsqu’interrogé sur ses succès dans de telles circonstances par le Las Vegas Review-Journal. Il faut juste se rappeler de ne pas penser à autre chose. Je pense que c’est la meilleure façon de décrire mon état d’esprit.»

Les bons mots de Marchessault

Des buts de Jonathan Marchessault et d’Alex Tuch en fusillade ont aussi permis à Subban et les Golden Knights de bien couronner la soirée.

«Subban a été fantastique, il a élevé son jeu et a été incroyable une fois de plus, a pour sa part décrit Marchessault, également cité par le Las Vegas Review-Journal. Nous avons toujours eu confiance en lui pour faire le travail et il l’a fait.»

Après ses six premiers matchs de la saison, Subban était toujours à la recherche d’une première victoire. Il a toutefois gagné mercredi et vendredi pour porter sa fiche à 2-4-2. Son taux d’efficacité s’est par ailleurs amélioré à ,901.