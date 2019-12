Meilleur effort, même résultat

Tomas Tatar a marqué ses 8e et 9e buts de la saison face aux Flyers. Après le match, le Slovaque parlait d’autres choses que ses statistiques personnelles.« C’est frustrant.

Dans l’ensemble, nous pouvons être heureux de notre match. Nous avons dominé les Flyers pour les tirs, nous avons plus d’occasions de marquer, mais nous sortons avec un revers. Ça fait mal de récolter juste un point. »

– Tomas Tatar

À l’image de Tatar, Nick Suzuki dressait un bilan assez positif de cette rencontre même s’il gardait un goût amer en bouche avec le revers en prolongation.

« Je trouvais que nous jouions un bon match, nous avons généré plusieurs chances de marquer. C’est une défaite difficile à accepter. Notre jeu en infériorité numérique était bon et à cinq contre cinq, nous avons limité les chances des Flyers. Nous devons trouver une façon de gagner. Nous ne l’avons pas fait, mais c’est un pas dans la bonne direction. »

– Nick Suzuki

Ralenti par de nombreuses blessures aux épaules au cours des dernières saisons, Gustav Olofsson a refait son chemin vers la LNH. Il a joué son premier match avec le CH alors que Brett Kulak et Mike Reilly ont regardé l’action de la passerelle de presse.

« Je n’avais pas joué depuis longtemps dans la LNH, c’est un rythme complètement différent. Je me sentais bien pour mes 20 matchs à Laval et j’ai regagné en confiance. Pour moi, c’est une belle victoire de revenir dans un vestiaire de la LNH. Il y a des moments où je broyais du noir, et je ne croyais pas ce jour possible. »

– Gustav Olofsson