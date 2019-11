Métier de l’immobilier: ingénieur en bâtiment, avoir la tête de l’emploi

Le domaine de l’ingénierie est très vaste. De nombreuses spécialisations sont possibles, et ce, à même le secteur de la construction. Coup d’œil sur une profession aux multiples facettes.

Un ingénieur peut pratiquer dans plusieurs domaines liés au bâtiment. Que ce soit pour de grands ou de petits bâtiments, les services professionnels d’un ingénieur peuvent être requis autant pour des constructions neuves que pour des travaux de rénovation ou d’agrandissement. D’ailleurs, il arrive très souvent que l’ingénieur en bâtiment agisse comme gestionnaire de projets. De nombreux ingénieurs en bâtiments œuvrent aussi dans le domaine de l’inspection, incluant l’inspection préachat.

Des aptitudes essentielles

L’ingénieur prépare les plans et devis des travaux d’ingénierie et peut être amené à surveiller la réalisation de ces travaux. Il doit alors s’assurer qu'ils sont conformes aux normes et aux attentes du client. Un amour pour les mathématiques et les calculs, de même que des connaissances approfondies des codes et normes applicables au domaine du bâtiment sont donc essentiels. Un bon ingénieur se doit d’être rigoureux et minutieux. Il doit également avoir de la facilité à travailler en équipe.

À chacun son champ d’intérêt

La composition des sols n’a pas de secret pour celui qui travaille en géotechnique. L’ingénieur qui œuvre en structure du bâtiment calcule tout au quart de tour pour assurer la solidité de la charpente, qu’elle soit composée de poutres et de colonnes d’acier, de béton armé ou de bois. L’ingénieur qui choisit la mécanique du bâtiment est fasciné par les systèmes de chauffage, de climatisation, de réfrigération et de ventilation. Si c’est plutôt les systèmes de distribution électrique qui allument l’ingénieur, il se tourne vers l’électricité du bâtiment.

Une formation béton

Une formation universitaire est de mise pour toute personne qui souhaite devenir ingénieur. Pour devenir ingénieur en bâtiment, le candidat peut choisir parmi divers programmes, dont un programme de génie de la construction, de génie mécanique, de génie électrique et de génie civil. Une fois son baccalauréat en poche, le futur ingénieur doit obtenir un permis délivré par l’Ordre des ingénieurs du Québec pour pouvoir exercer sa profession. Après avoir travaillé au moins 24 mois en tant que candidat à la profession d’ingénieur tout en étant supervisé par un ingénieur de plein titre, il doit réussir l’examen d’entrée dans la profession pour obtenir son permis et avoir le droit de porter le titre d’ingénieur. Pour conserver son droit de pratique, il doit demeurer membre de l’Ordre, suivre une formation continue tout au long de sa carrière et être couvert par une assurance responsabilité professionnelle.