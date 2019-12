Apprivoiser le ski alpin

Il n’y a pas d’âge pour s’initier au ski alpin et, surtout, pour le faire de façon sécuritaire. Petits et grands ont accès à divers programmes leur permettant de s’initier à ce sport.

L’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) a mis en place plusieurs initiatives au cours des années « pour rendre accessibles et promouvoir les sports de glisse », explique Josée Cusson, directrice des communications et du marketing de l’ASSQ. Ces programmes permettent d’initier environ 50 000 jeunes par année.

Photo courtoisie, Association des Stations de ski du Québec

Grâce aux programmes Iniski et Inisurf de l’ASSQ, des enfants de 5 à 8 ans découvrent ces sports de glisse à l’école. Le matériel pédagogique ainsi que les équipements de ski alpin et de planche à neige mis à la disposition des commissions scolaires leur donnent la possibilité d’initier les écoliers d’abord en gymnase puis, lorsque l’hiver arrive, dans la cour d’école. Et parfois, cette première expérience fait boule de neige !

« Si l’enfant adopte le sport, il a de très bonnes chances de convaincre ses parents de continuer. Souvent, ils en ont eux-mêmes déjà fait dans le passé », constate Mme Cusson----. Et c’est ainsi qu’une nouvelle activité familiale se glisse dans le calendrier hivernal.

Photo courtoisie, Association des Stations de ski du Québec

S’initier dans les parcs urbains

Les jeunes du même âge peuvent également être mis en contact avec le ski alpin dans différents parcs urbains où est proposée l’Expérience Maneige. « On s’est demandé comment on pouvait faire pour parler aux non-skieurs sans aller les chercher dans leur sous-sol, devant la télévision, explique Mme Cusson. On se positionne dans des parcs urbains où les familles décident de jouer dehors et on installe des mini stations de ski avec une pente et un tapis magique ».

Pendant une heure, les enfants apprivoisent le sport en étant accompagnés d’animateurs et en profitant de l’équipement fourni. À Québec, la base de plein air de Sainte-Foy proposera cette activité gratuite dès janvier.

en famille

La journée « Ma première fois » s’adresse aux personnes de 5 ans et plus, c’est-à-dire également aux adultes de tous âges. Pour 25 $ plus taxes par personne, le skieur en herbe a accès à une leçon de 60 minutes en compagnie de moniteurs certifiés.

Photo courtoisie, Association des Stations de ski du Québec

La location de l’équipement, dont le casque, ainsi que l’accès à la zone d’apprentissage sont inclus et il sera même possible de poursuivre l’exercice au-delà de l’heure accordée. La réservation est obligatoire. Le sportif recevra ensuite une deuxième invitation pour un second essai, cette fois gratuitement et de façon autonome.

Si le skieur débutant se sent à l’aise, il pourra ensuite s’asseoir dans la remontée mécanique et descendre les pistes vertes. Sinon, les stations de ski proposent également des forfaits d’initiation et des écoles de glisse, afin de poursuivre son apprentissage.

Photo courtoisie, Association des Stations de ski du Québec

Au Mont-Sainte-Anne et à Stoneham, l’accès aux pentes-écoles est gratuit en tout temps pour permettre aux apprentis skieurs de développer leur confiance, maîtriser les techniques de base et développer leurs talents. D’ailleurs, la fin de semaine du 23 et 24 novembre, à l’ouverture, les pentes-écoles et les tapis magiques des deux stations étaient bondés, se réjouit Lisa-Marie Lacasse, chef de service aux communications pour les deux montagnes. Quant aux inscriptions pour les écoles de ski en programme de saison, elles ont augmenté de 10 %.