Calendrier de l’avent télévisuel

Déjà décembre qui s’amène. Les animateurs d’émissions encore en ondes vont revêtir leurs tuques rouges à pompons et nous offrir une programmation festive. Voici quelques suggestions sur le thème des Fêtes pour patienter jusqu’au réveillon...

2 décembre

Boomerang : Noël chez les Bernier

On fait un voyage dans le temps pour cette émission spéciale. Ainsi, on retrouve la famille Bernier il y a 10 ans, en 2010, afin d’être témoins de la rencontre entre Karine et Patrick à quelques jours de Noël.

► 21 h à TVA

Opération père Noël

Ce documentaire raconte le quotidien de ceux qui, depuis 12 ans, répondent aux lettres que les enfants envoient au père Noël et qui s’assurent que les enfants démunis inscrits auprès de l’organisme auront un cadeau. Opération père Noël célèbre cette année ses 25 ans. Des enfants y sont parrainés par des donateurs anonymes. Une bonne occasion de se sensibiliser grâce à cet organisme qui donne un peu de réconfort à ceux qui en ont besoin.

► 21 h sur UnisTV

The Great Christmas Light Fight : Ce concours insolite et de circonstance en est déjà à sa 7e saison. Ici, c’est le gigantisme à l’américaine, puisque nous assistons à la mise en lumières de différentes maisons à travers les États-Unis. Un concours qui pourrait agacer le voisinage, mais qui engendre plutôt de la solidarité afin de remporter le prix de la maison la plus décorée.

► 20 h sur ABC

4 décembre

Les enfants de la télé

Une émission spéciale consacrée à Denise Filiatrault. Cette grande dame a marqué notre histoire culturelle et beaucoup contribué à la popularité de notre télévision. Normand Brathwaite et Michel Tremblay figurent parmi les invités. À noter : le 11 décembre, André et Édith reçoivent Véronique Cloutier pour une soirée spéciale des Fêtes soulignant les 10 ans de l’émission.

► 20 h à Radio-Canada

The Annual Christmas in Rockefeller Center

Quand on pense à la tradition des Fêtes on pense au magnifique (et énorme) sapin du Rockefeller Center à New York. Pour une 87e année, une émission spéciale est prévue afin d’allumer les 50 000 ampoules DEL. John Legend, le groupe Chacago et Idina Menzel seront de la fête.

► 21 h à NBC

5 décembre

A Charlie Brown Christmas

Que serait une programmation des Fêtes sans Charlie Brown et son philosophe Snoopy. Ce dessin animé, basé sur les personnages de Charles M. Schulz, a vu le jour en 1965 et il a été diffusé chaque année depuis ! On y retrouve un Charlie plutôt déprimé à l’approche des Fêtes alors que Lucy lui propose de monter un spectacle. Cette émission spéciale sur le sens de l’amitié a même remporté un Emmy lors de sa création.

► 20 h sur ABC

Infoman

Décembre est syno­nyme d’émissions thématiques pour Jean-René Dufort. J’attire votre attention sur l’épisode du 5 décembre consacré au plastique, notre nouvel ennemi en ces temps d’urgence environnementale.

► 19 h 30 à Radio-Canada­­­

6 décembre

Ici on chante. spéciale de Noël : Enregistrée la saison dernière, une émission pour nous mettre dans l’esprit des Fêtes, où l’on retrouve Véronic DiCaire et ses invités Debbie Lynch-White, Judy Richards, Roch Voisine et Michel Louvain.

► 20 h à Radio-Canada

7 décembre

Tout simplement country

Guylaine Tanguay est une rassem­bleuse. Dans cette nouvelle émission, elle rencontre des vedettes du country de la francophonie. Des rendez-vous musicaux sous le signe de l’émotion et de la fête.

► 19 h à Ici ARTV

8 décembre

Gala Les Olivier

Question de rire un peu, Philippe Laprise et Pierre Hébert animent la 21e édition de cette fête qui récompense le meilleur de l’humour de l’année en cours. À noter, l’animation des émissions d’avant et d’après gala a été confiée à Anaïs Favron et Mario Tessier.

► 20 h à Radio-Canada

L’expérience Messmer

Le maître de l’hypnose nous revient avec deux rendez-vous spéciaux animés par Gino Chouinard. Voyez le sort qu’il réserve à Philippe Laprise, Pascal Morrissette, Mathieu Baron et bien d’autres. Des expériences scientifiques et d’autres, complètement déjantées.

► 19 h à TVA

Michael Bublé - Noël à New York

Le célèbre crooner a l’habitude de nous égayer pendant la période des Fêtes. Ici, il nous propose un rendez-­vous spécial entouré de Barbara Streisand, Ariana Grande, Les Rockettes et... Miss Peggy­­­ ! À noter qu’un second rendez-vous figure à l’horaire le 22 décembre alors que Bublé reçoit Kylie Jenner, Blake Sheldon et... Céline Dion !

► 22 h 30 à TVA

10 décembre

Colombe sauvage

Qui dit Fêtes dit bonne bouffe. Il faut alors découvrir la chef Colombe Saint-Pierre. Ultra créative, elle met le patrimoine québécois de l’avant dans tous ces plats. Une femme unique à découvrir dans ce documentaire.

► 21 h à Radio-Canada

Ellen’s Greatest Night of Giveaways : Ellen Degeneres a l’habitude de donner. Au cours de trois épisodes, elle ira à la rencontre de fans et de gens dans le besoin pour les gâter.

► 20 h à NBC

12 décembre

100 Génies

Pierre-Yves Lord anime cette grande finale où les meilleurs jeunes joueurs s’affronteront. Ludovick Bourgeois sera de la partie en chanson.

► 21 h à Radio-Canada

A Legendary Christmas with John and Chrissy : La musique est très présente dans le temps des Fêtes. Le populaire couple accueille des amis dans cette émission où nous entendrons notamment des chansons de l’album A Legendary­­­ Christmas.

► 22 h à NBC

15 décembre

Vlog Noël

Dominic Arpin et son équipe ont réuni­­­ des trouvailles dénichées sur le web sous le thème des Fêtes. Ça risque d’être assez divertissant...

► 18 h 30 à TVA

Le show du Refuge : C’est devenu une tradition, Dan Bigras mène un grand spectacle afin d’amasser des fonds pour les jeunes qui se retrouvent à la rue. Marie-­Mai, Bruno Pelletier et Lulu Hughes­­­ figurent parmi les invités.

► 20 h à Radio-Canada

16 décembre

Le tricheur

Pour la semaine, Guy Jodoin reçoit des joueurs ayant une affection particulière pour Noël. Ainsi, Pierre Brassard, Sonia Vachon, Véronique Claveau. Fabien Cloutier et Marc Hervieux tenteront de nous déjouer. Des invités spéciaux seront aussi de la partie.

► 18 h 30 à TVA

Les beaux Noëls

Si vous vous ennuyez du quotidien succulent de Martin Matte et sa « famille », en rappel, on nous propose ses fameux repas du temps des Fêtes, plein de confidences et de malaises...

► 21 h 30 à TVA

17 décembre

Les Poilus - Spéciale de Noël

Le vétérinaire Sébastien­­­­ Kfoury­­­­ anime ce rendez-­vous animalier aux airs des fêtes. Pascale Montpetit et Jean-Michel Anctil ont accepté son invitation.

► 20 h à Radio-Canada

Valérie et moi

Le film Valérie­­­ de Denis Héroux a marqué l’univers collectif. Cinquante ans plus tard, Danielle Ouimet se replonge à l’époque de ce film et parle de l’impact qu’il a eu sur sa carrière et sa vie.

► 21 h à Radio-­Canada

20 décembre

C’est Noël pour emporter

France Beaudoin a toujours le sens de la fête. Elle rassemble ici Mélissa Bédard, Michel Charrette, le docteur Stanley Vollant, Marina Orsini, Simon Boulerice, Béatrice Picard et Ève Landry qui partagent leurs lectures et leur rapport aux mots.

► 20 h à ARTV

Noël arrive en campagne : Stefano Faita retrouve, pour fêter, des familles urbaines et rurales qui discutent de l’impact qu’a eu leur rencontre sur leur vie.

► 21 h à TVA

22 décembre

Que les fêtes commencent !

Guylaine Tanguay nous propose de revisiter de grands classiques des Fêtes à la sauce country. Elle est entourée ici de sa famille et d’amis, dont Marc Hervieux, Renée Martel et Ludovick Bourgeois.

► 20 h à TVA

A home for the Holidays with Idina Menzel : Un autre rendez-vous musical festif, mais cette fois avec la reine de Broadway Idina Menzel. Nous la connaissons aussi pour être la voix originale d’Elsa dans La Reine des Neiges et pour le fameux Let It Go. Elle sera sur scène avec Adam Lambert et NE-YO. Depuis 21 ans, ce spectacle vient en aide à des milliers de jeunes vivant dans des centres jeunesse.

► 21 h à CBS