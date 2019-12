Comprendre le vin grâce aux balados

Le vin est un alcool snob.

C’est ce que je croyais il y a quelques années.

Bien que j’étais un amateur de bonne bouffe et de bières, un alcool que je trouvais beaucoup plus facile d’approche, j’étais intimidé par les cours d’histoire et de géographie qui semblent être prérequis pour pouvoir apprécier ce jus de raisin alcoolisé.

Je ne connaissais pas mon Rioja, de mon Beaujolais et je croyais que les tannins étaient une sorte de raisin. (Pour les curieux, le Rioja est une région vinicole d’Espagne, le Beaujolais une appellation française et les tannins sont des molécules contenus dans les graines et la peau du raisin qui donnent cette sensation de rugosité au vin, sensation souvent associée aux vins plus corsés.)

J’ai cependant eu la chance d’avoir un ami patient et étonnamment pédagogue qui a pris le temps de m’apprendre les bases.

Il peut être difficile de savoir où commencer sans une telle aide, surtout lorsqu’on considère que le vin est un intérêt qui peut être très couteux.

Même avec l’aide de guide écrit, cet apprentissage peut être laborieux ou simplement ennuyeux. Une bouteille de vin est faite pour être partagée, non pas pour être dégustée en tête-à-tête avec Le Vin Pour les Nuls.

Bien que n’avons pas tous l’opportunité ou le temps de s’assoir avec un sommelier, plusieurs balados peuvent jouer ce rôle à merveille.

Pour les néophytes et les experts

En effet, certains balados peuvent agir comme professeur lorsqu’on cherche à en apprendre plus sur le monde du vin.

Par où commencer? Quels sont les termes à apprendre pour parler mieux décrire ce que l’on goûte? Quels genres de vin aimez-vous et pourquoi?

Si vous vous posez une question sur le vin, un balado risque fort probablement de pouvoir y répondre.

Pour ceux qui cherchemt simplement à ne pas avoir à se casser la tête à la SAQ, rassurez-vous, ces balados suggèrent aussi très souvent de bonnes bouteilles à divers prix.

Bien que très pratiques pour ceux qui débutent leur apprentissage, la plupart de ces productions peuvent aussi profiter aux experts qui cherchent à approfondir leurs connaissances.

Certains balados présentent par exemple des entrevues avec de nombreux producteurs de talent ou des portraits de régions méconnus du monde vinicole.

Que vous soyez à votre premier verre ou que vous cherchez à mieux garnir votre cellier, un balado pourra certainement vous aider.

Chers accros aux balados, écrivez-moi à frederic.muckle@quebecormedia.com pour me faire de vos suggestions de balados.

5 suggestions de balados sur le vin

Que ce soit pour mieux comprendre les pastilles de goûts ou découvrir des vignerons trop peu connus, voici 5 suggestions de balados parfaits pour en savoir plus sur le monde du vin.

Les Méchants Raisins – QUB Radio

Les auteurs du populaire blogue Les Méchants Raisins produisent maintenant un balado hebdomadaire disponible tous les jeudi. À travers des entrevues, discussions et dégustations, Nadia Fournier, Mathieu Turbide et Patrick Désy vous en apprend un peu plus à chaque semaine sur l’univers du vin. Un très bon balado pour découvrir les bonnes bouteilles qui se cachent à la SAQ.

Natural Disasters – Heritage Radio Network

Ce balado américain animé par Marissa A. Ross du magazine Bon Appétit et Adam Vourvoulis donne l’impression d’écouter deux amis branchés et un peu bobos vous parler de vin sur une terrasse. Plus décontracté que la plupart des autres balados du genre, Natural Disasters intéressera particulièrement les gens qui veulent en apprendre plus sur les vins et vignerons américains.

Le Vin Pas à Pas – Yann Rousselin

Malgré son style un peu simpliste qui donne parfois l’impression d’écouter un exposé oral, le balado du français Yann Rousselin, le fondateur d’un organisme de formations œnologiques, est excellent pour enseigner les bases. Chaque épisode est de courte durée et traite d’un sujet bien précis qui en aidera plus d’un à développer leurs connaissances et compréhensions du vin.

Wine for normal people - Elizabeth Schneider

Comme son nom l’indique, ce balado cherche à parler de vin de façon simple et facile d’approche pour les gens qui veulent simplement s’informer sans avoir à composer avec le côté parfois un peu prétentieux de ce milieu.

Tire Bouchon – Le comité des Charles De Gaulle

Ce balado français vous suggère de explorer sans prétention certains aspects de l’industrie œnologique française, comme le travail d’un sommelier dans un grand restaurant ou les dessous de certains grands producteurs de France.