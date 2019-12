De l’importance de l’exercice physique

Je n’ai jamais été autant d’accord avec une de tes réponses que celle donnée le dimanche 22 décembre à Pauline qui dénigrait les propos d’un de tes correspondants qui avait défendu la thèse de « l’importance de l’activité physique à tous les âges de la vie, incluant le troisième âge ».

J’ai TOUJOURS fait de l’exercice. Même quand je travaillais et que je devais me lever à 5 h le matin pour en faire, alors que mes enfants dormaient encore. Cela en plus d’enfourcher mon vélo, toujours à 5 h du matin, et l’hiver d’aller faire 40 longueurs de piscine à 21 h trois fois par semaine.

Combien de fois je me suis fait dire par des proches « mais pourquoi tu te martyrises comme ça ? » Ou encore, comme dit Pauline « T’es ben chanceuse de pouvoir faire ça ». Je pratique encore différents sports chaque jour en fonction des saisons. À 45 ans je n’avais aucun problème à me lever tôt pour faire de l’exercice, pas plus que maintenant rendue à 72. Avec pour conséquence que mon médecin ne veut me voir qu’aux deux ans. Je pratique le yoga 5 à 6 jours/semaine et j’ai le cœur sur la main. Être en forme et avoir un grand cœur ce n’est pas de la chance, c’est un mode de vie.

Ellen Donovan, Saint-Augustin-de-Desmaures

Je me contenterai de répéter ce que déclarait le docteur en biochimie Richard Béliveau : « Quand on sait que la sédentarité est responsable de 10% des décès prématurés à l’échelle mondiale, on est en droit de s’inquiéter pour les Canadiens, puisqu’à peine 15 % des gens font le minimum recommandé de 150 minutes d’activité physique par semaine ».