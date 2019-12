Décembre en famille

Si l’arrivée du mois de décembre, l’hiver hâtif et l’approche du temps des Fêtes rendent les membres de votre famille hyperactifs, voici une sélection d’activités qui vous permettront de bouger tous ensemble. Celles-ci combleront les familles...

ÉMERVEILLÉS PAR LA MAGIE DE NOËL

Visite au Woodooliparc

Photo courtoisie, Woodooliparc

Inutile de se rendre au pôle Nord pour visiter le village féerique du père Noël, puisque celui-ci a élu domicile au Woodooliparc, à Scott, en Beauce. Le parcours hivernal Frima, la magie de Noël, qui sillonne une forêt enchantée, guidera petits et grands jusqu’au père Noël affairé dans son bureau et à mère Noël occupée aux fourneaux.

Photo courtoisie, Woodooliparc

Spectacles, animation, glissades, labyrinthe, atelier de fabrication de neige, village miniature de 600 maisons, sentiers illuminés et chasse aux lutins feront naître des étoiles dans les yeux des visiteurs. Les lutins Fantasiova, Musclenor, Timbré, FéeDex, Bric-à-brac, Abracadajemensouvienspas, Lunos et Korbo, les accompagneront au fil de leurs découvertes.

L’achat de billets en ligne est obligatoire.

► Infos : www.woodooliparc.com

FIDÈLES AUX TRADITIONS

Viens couper ton sapin à la forêt Montmorency

Photo courtoisie, Forêt Montmorency

C’est l’hiver depuis quelques semaines déjà à la Forêt Montmorency et les skieurs foulent la Glisse boréale depuis le 25 octobre. C’est le temps de pratiquer en famille vos activités hivernales favorites, comme le ski de fond, le ski raquette, la raquette, le patin et la glissade.

Photo courtoisie, Forêt Montmorency

Mais plus précisément, en cette période des préparatifs des Fêtes, il est possible d’y couper votre sapin ! Jusqu’au 21 décembre, partez en randonnée (environ 2 km) équipés d’un traîneau et des outils nécessaires à votre mission, pour dénicher puis rapporter à la maison un sapin baumier naturel prêt à être décoré.

Réservation obligatoire au 418 656-2034.

► Infos : www.foretmontmorency.ca

MANIAQUES DES SPORTS D’HIVER

Chaussez skis, patins et raquettes

Photo courtoisie, Mont-Sainte-Anne

Même si la neige se fait toujours discrète au centre-ville, la pratique des sports d’hiver est bel et bien commencée. La patinoire de la place d’Youville est d’ailleurs ouverte depuis quelques semaines déjà ! En effet, il s’agit toujours de la première patinoire extérieure de la ville de Québec à accueillir les patineurs, en raison de son système de réfrigération.

En se rapprochant des montagnes au nord de Québec, les skieurs alpins et planchistes seront heureux de dévaler quelques pentes à Stoneham, au Mont-Sainte-Anne et au Relais, maintenant sept jours sur sept.

Du côté du centre de ski de fond du Mont-Sainte-Anne, les skieurs sont en action depuis deux semaines. Au moment d’écrire ces lignes, on prévoyait rendre 63 kilomètres de sentier accessibles aux sportifs cette fin de semaine, avec l’aval de dame nature. Toujours au Mont-Sainte-Anne, les amateurs de vélo à pneus surdimensionnés ont le loisir de parcourir une piste de 3,2 km aller-retour, alors que les raquetteurs sillonnent déjà la forêt.

L’achat de billets en ligne est obligatoire.

► Infos : Site web du Mont-Sainte-Anne

Des activités bien au chaud...

ZEN AU SPA

Expérience thermale au Strøm spa nordique

Photo courtoisie, Strøm Spa

Profitez en famille d’un moment de détente bien mérité en cette fin d’année, en bénéficiant des bienfaits de la thermothérapie, au Strøm spa nordique du Vieux-Québec. Le forfait Børn, disponible les samedis matin (de 7 h 30 à 10 h), donne accès à l’expérience thermale basée sur l’alternance du chaud et du froid suivie d’une période de relaxation profonde, en compagnie de vos enfants (4 à 15 ans), qui recevront un cadeau-surprise.

Tout en admirant le magnifique paysage enneigé mettant le fleuve Saint-Laurent en vedette, les enfants seront certainement curieux de découvrir les effets des bains à remous en plein air, des bains tempérés et glacés, des saunas finlandais, du bain de vapeur à l’eucalyptus, des chutes thermale et nordique et des aires de détente intérieures et extérieures avec foyers. Des minis soins et massages à la carte sont également disponibles sur réservation.

► Infos : stromspa.com/vieux-quebec/

POUR CEUX QUI S’ENNUIENT DÉJÀ DE L’ÉTÉ !

Sous les tropiques du Bora Parc

Photo courtoisie, Bora Parc

La terre revêt à peine son manteau blanc que déjà, plusieurs familles qui préfèrent la chaleur s’ennuient de l’été, impatientes de retrouver leurs activités estivales préférées. Heureusement pour elles, il existe plusieurs endroits comme les piscines municipales, les centres de golf virtuels, les cages de frappeurs intérieures, etc., les incitant à ne jamais cesser la pratique de leur sport de prédilection.

Même l’activité estivale familiale ultime, la descente de glissades d’eau, est accessible à l’année au Bora Parc de Valcartier. Ce parc aquatique intérieur offre rien de moins qu’une escapade tropicale, avec sa grande piscine à vagues, ses 14 glissades d’eau, sa piscine familiale avec jeux d’eau, sa rivière d’aventure multiactivités, et aussi, sa vague de surf. Amateurs de neige et de glace, soyez patients, le Centre de jeux d’hiver ouvrira ses portes le 14 décembre.

► Infos et achat de billets : valcartier.com