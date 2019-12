Des soirées karaoké où aller chanter ta toune à Québec

Amoureux de soirées karaoké, c’est ici que ça se passe pour savoir où aller chanter à tue-tête. Que vous soyez du type Cœur de loup, All by myself, Provoquante ou Pour some sugar on me, voici 12 endroits où le karaoké est roi à Québec.

QUARTIER DE LUNE

Quand: tous les mercredis dès 21h

Où: 1096, 3e Avenue

À savoir: des billets pour les spectacles au Quartier de Lune, entre autres les soirées hommage, sont à gagner les mercredis.

LE DAUPHIN

Quand: tous les soirs dès 21h

Où: 389, rue du Pont

À savoir: pour un anniversaire, un bal, ou tout simplement pour le plaisir, un service de limousine est à votre disposition. De plus, un service de photographe vous permettra d’immortaliser votre soirée. Rien de trop beau!

NINKASI SIMPLE MALT

Quand: tous les soirs dès 21h30

Où: 811, rue Saint-Jean

À savoir: une équipe d’animateurs dirige le karaoké qui se déroule sur une scène. On dit que plusieurs chanteurs de haut calibre font partie des habitués.

LE DRAGUE

Quand: tous les mercredis dès 21h30

Où: 815, rue Saint-Augustin

À savoir: les soirées sont animées par Gabry Elle, la première participante drag de l’émission La Voix.

LE RIDEAU ROUGE

Quand: les mercredis de 22h à 3h

Où: 1147, avenue Cartier

À savoir: ici, les participants choisissent leur chanson et ils sont accompagnés du chansonnier André-Yves Desgagné.

QUARTIER GÉNÉRAL

Quand: les mercredis de 21h30 à 3h

Où: 1, boulevard Charest Ouest

À savoir: juste avant la soirée karaoké animée par Mathieu Proulx, il y a un spécial sur les ailes de poulet. Il est aussi possible de jouer au billard.

BAR ZOTTI

Quand: tous les mardi dès 21h30 et les jeudis et samedis dès 22h

Où: 10810, boulevard de l'Ormière

À savoir: depuis de nombreuses années, l’endroit est réputé pour ses soirées karaoké très populaires.

BAR PARENT

Quand: tous les vendredis et samedis dès 21h30

Où: 230, boulevard des Étudiants

À savoir: on dit que la piste de danse est toujours très animée.

LE LOFT

Quand: tous les mercredis, vendredis et samedis de 21h30 à 3h

Où: 5000, 3e Avenue Ouest

À savoir: le mercredi, une roulette chanceuse permet à chaque nouveau chanteur de la soirée de gagner un prix. Le vendredi soir, le Loft est à la fois une discothèque et un karaoké.

RED LOUNGE 2.0

Quand: tous les dimanches de 20h à minuit

Où: 1700, 4e Avenue

À savoir: il y a une cuisine pour grignoter quelques plats.

CHEZ STANLEY

Quand: tous les mercredis de 21h à 2h

Où: 4033, boulevard Hamel

À savoir: le bar présente des soirées chansonniers les jeudis, vendredis et samedis.

BAR SPORTIF VEGAS

Quand: le dimanche de 16h à 3h et du lundi au jeudi de 21h à 3h

Où: 2340, boulevard Sainte-Anne

À savoir: piste de danse, écran géant, billard et dards.

