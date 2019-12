Le Canadien Mark Carney nommé envoyé spécial de l’ONU pour le climat

Le Canadien Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque du Canada et actuel gouverneur de la Banque d’Angleterre, a été nommé envoyé spécial de l'ONU pour le climat.

Il succédera au milliardaire américain et ancien maire de New York Michael Bloomberg, qui s’est lancé dans la course en vue de la prochaine élection présidentielle américaine.

La nomination de M. Carney a été annoncée, dimanche, par le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, lors d’une conférence de presse à Madrid, tenue à la veille de l’ouverture de la Conférence des Nations Unies sur le climat (COP25).

Mark Carney deviendra un employé de l’ONU, au salaire d’un dollar par année, à partir du moment où il ne sera plus gouverneur de la Banque d’Angleterre. Lors de son entrée en fonction en 2013 à la Banque d’Angleterre, il avait été convenu qu’il y resterait jusqu’en 2018 avec possibilité de prolonger son mandat. Ce dernier a été prolongé d’un an en 2018, puis de sept mois l’an dernier, soit jusqu’au 31 janvier 2020.

«En tant qu'envoyé spécial, il se concentrera sur une ambitieuse mise en œuvre de l'action pour le climat, en accordant une attention particulière à rediriger de façon importante les marchés financiers publics et privés, et à mobiliser le financement privé aux niveaux requis pour atteindre l'objectif de 1,5 degré Celsius de l'Accord de Paris», a indiqué le bureau du secrétaire général de l’ONU, dimanche.

Il a été ajouté que «le secrétaire général comptera sur Mark Carney [...], alors que nous progressons vers la tenue de la 26e réunion de la Conférence des parties [COP26] à Glasgow [en Écosse] en novembre 2020».

Avant de prendre les rênes de la Banque d’Angleterre, Mark Carney a été gouverneur de la Banque du Canada (de 2008 à 2013). Originaire de Fort Smith, dans les Territoires du Nord-Ouest, M. Carney est diplômé des universités de Harvard et d’Oxford.