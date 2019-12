Les Chiefs de Kansas City massacrent les Raiders d'Oakland 40 à 9

Les Chiefs n’ont fait qu’une bouchée de leurs rivaux de division, les Raiders d’Oakland, en les défaisant par la marque de 40 à 9, dimanche, à Kansas City.

La défensive et les unités spéciales ont orchestré cette victoire, entre autres grâce à deux interceptions réalisées aux dépens de Derek Carr. Darian O’Daniel a, quant à lui, recouvré un échappé sur un botté de reprise au premier quart, alors que Charvarius Ward a bloqué et retourné un botté de transformation des Raiders.

Patrick Mahomes n’a pas eu à se surpasser durant cette rencontre, lui qui a complété 15 passes, dont une pour un majeur, pour des gains de 175 verges. Le quart-arrière a ajouté un touché sur une course de 13 verges.

Jared Goff s’éclate en Arizona

En Arizona, le quart-arrière des Rams de Los Angeles Jared Goff a cumulé des gains de 424 verges par la voie des airs pour aider son équipe à vaincre les Cardinals par la marque de 34 à 7, dimanche.

Le pivot des Rams a réussi 32 de ses 43 remises, dont deux pour un majeur, alors que deux de ses receveurs, Robert Woods et Tyler Higbee, ont récolté plus de 100 verges par la passe.

La défensive de la formation californienne a donné toutes sortes de difficultés à l’attaque menée par Kyler Murray. Le joueur de première année des Cardinals a été victime de six sacs du quart et d’une interception retournée pour un touché. Le pivot des «Cards» a inscrit les premiers points des siens sur une course de 15 verges au quatrième quart, alors que les Rams menaient déjà 34 à 0.

Début victorieux pour Drew Lock

À Denver, Drew Lock a profité de son premier départ en carrière pour aider les Broncos à vaincre les Chargers de Los Angeles par la marque de 23 à 20.

C’est toutefois un placement de 53 verges de Brandon McManus sur le dernier jeu du match qui a procuré la victoire aux siens. McManus avait vu son vis-à-vis, Michael Badgley, égaler la marque avec 19 secondes à jouer au match, grâce à un placement de 46 verges.

Pour sa part, Lock a connu des débuts modestes, accumulant 134 verges par la passe, en plus d’avoir complété deux remises pour un majeur. Le plus récent choix de premier tour des Broncos a été victime d’une interception.