Les Devils encore privés de Jack Hughes

La jeune sensation des Devils du New Jersey Jack Hughes devra rater le duel des siens contre les Sabres à Buffalo, lundi.

Le premier choix au total du dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey avait raté le match contre les Rangers de New York samedi, lui qui a subi une blessure au bas du corps dans l’affrontement contre le Canadien de Montréal, jeudi.

La formation du New Jersey a indiqué que l’état de santé de Hughes sera évalué quotidiennement et n’a pas écarté un possible retour à l’action mardi, contre les Golden Knights de Vegas.

À sa première saison dans le circuit Bettman, l’Américain de 18 ans a amassé quatre buts et sept mentions d’aide pour 11 points en 24 parties.