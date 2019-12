Météo et conditions routières difficiles: un mort et 16 blessés dans un carambolage sur la 401 à Kingston, en Ontario

KINGSTON, Ontario | Une personne est morte et plusieurs autres ont été blessées, dimanche, dans un carambolage sur l’autoroute 401 à la hauteur de Kingston, en Ontario, alors que les conditions météo ont rendu les déplacements très difficiles par endroit.

Selon la Police provinciale de l’Ontario, entre 30 et 40 automobiles et camions se sont tamponnés vers 14h30 sur cette autoroute entre la route 15 et la rue Montreal, en direction ouest.

Un décès a été constaté sur les lieux.

La voie rapide a été fermée le temps que les véhicules accidentés soient remorqués, a indiqué la police provinciale, ajoutant que la police de Kingston et la section locale de la Croix-Rouge s’étaient occupés d’assurer aux automobilistes coincés dans ce carambolage un endroit pour se réchauffer.

Selon les services paramédicaux locaux, outre la personne décédée, 16 autres ont été traitées et transportées vers un centre hospitalier. Trois d’entre elles seraient dans un état critique.

De la neige, de la pluie et du verglas se sont abattus dimanche dans plusieurs régions du sud de l'Ontario, rendant les conditions routières périlleuses par endroits.