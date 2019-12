Occupation double: la revanche des «bouées»

Trudy et Math ont remporté Occupation double Afrique du Sud dimanche. Leur victoire était prévisible pour quiconque passait la soirée au Casino de Montréal, où plusieurs centaines de fans de l’émission s’étaient réunis pour visionner la finale.

En devançant les couples Claudie-Mathieu, et Alex-Anne-Kiari au vote populaire, la paire a remporté un condo, un ameublement, un abonnement à perpétuité chez Écono Fitness pour garder une silhouette de type «OD» et deux véhicules électriques.

Cette victoire pourrait s’intituler «La revanche des bouées de sauvetage», pour reprendre une image lancée par Karl en cours de saison, puisqu’au départ, le directeur de compte de 30 ans et l’actrice/mannequin/chanteuse de 27 ans semblaient s’être trouvés l’un et l’autre par défaut. Mais au final, leur chimie a convaincu une majorité de téléspectateurs de voter pour eux.

Sur scène, les autres finalistes paraissaient heureux du résultat. «On va faire une belle crémason!» s’est même écriée Alex-Anne, avant de corriger son erreur et parler d’un pendaison de crémaillère.

Sans surprise, Kevin a été élu Coup de cœur des téléspectateurs, qui voulaient vraisemblablement lui témoigner leur soutien après l’avoir observé se faire traiter de «vidange» pendant plusieurs semaines par Mathieu et Karl. Sur scène, sa poignée de main avec Mathieu était franchement froide. Le mea culpa du barman du Drummondville au dernier souper n’a visiblement pas touché le gérant de bar de Québec. Ça promet pour L’heure de vérité, qui sera diffusée dimanche prochain.

Des rock stars

Ce n’est pas l’ambiance qui manquait au Casino. Une vingtaine de minutes avant l’émission, les exclus goûtaient à l’expérience rock star au Casino. Agglutinés dans une zone VIP légèrement surélevée, Jennifer, Rym, Louis et compagnie se laissaient prendre en selfie avec leurs «fans», qui avaient chacun déboursé 125 $ pour assister à l’événement. Le laissez-passer comprenait un bol de poké, deux consommations et l’accès au party post-visionnement.

Il fallait entendre la foule entonner la chanson-thème de l’émission à pleins poumons en début d’émission pour comprendre le niveau d’excitation qui régnait à quelques pas des machines à sous. Le sacre de Math et Trudy était attendu puisque chaque fois qu’ils apparaissaient à l’écran, la foule criait particulièrement fort.

D’autres larmes

Pour ce qui est du voyage final à l’Île Maurice, que nous avons réussi à suivre sur écran géant à travers les cris au Casino, résumons les choses ainsi : Claudie et Mathieu ont gagné une course de paddle board, avant de sauter en parachute avec Alex-Anne et Kiari, pendant Trudy et Matt s’emmitouflaient dans leurs serviettes de plage Pepito Sangria.

L’équipe d’OD a également réussi à semer la bisbille au sein du couple Claudie-Mathieu en déterrant une réplique – hors contexte – qu’il avait dite durant l’aventure. Les insécurités de Claudie ont ressurgi d’un coup, et comme prévu, un flot de larmes s’en est suivi, tant chez elle que chez lui.

Enfin, Occupation double sera de retour l’automne prochain à V. Jay Du Temple, alias Capitaine Rebondissements, a confirmé qu’il reprendra les commandes du rendez-vous pour une quatrième saison. Une bonne nouvelle.