Québec élargit la couverture des médecins spécialistes

À la suite d’une entente avec les médecins spécialistes, la ministre de la Santé du Québec Danielle McCann annonce qu’une couverture élargie en obstétrique entre en vigueur dès aujourd’hui.

Mme McCann en a fait l’annonce en entrevue au Québec Matin, dimanche.

«[L’entente de] couverture est à travers tout le Québec pour des endroits comme Pontiac, Sahwville, Amquis, mentionne Mme McCann. Maintenant, on a des obstétriciens qui vont venir aider quand il va y avoir des bris de service ponctuels comme on a vécu dans le passé. C’est une excellente nouvelle», s’est-elle réjouie.

La mesure touche aussi la chirurgie générale, a précisé Mme McCann.

«C’est une preuve que nous on veut des résultats concrets et qu’on voit ces besoins-là de la population», a soutenu la ministre.