Une matinée de répit pour des jeunes atteints du cancer

Des dizaines d’enfants qui combattent le cancer ont laissé de côté la bataille contre la maladie pour lâcher leur fou l’instant d’une matinée, dimanche, à Québec.

Les jeunes combattants et leur famille ont été accueillis pour se ressourcer et casser la croûte au RécréOFUN de L’Ancienne-Lorette, dans le cadre de la fête de Noël des familles de Leucan.

Au total, ils ont été plus de 300 personnes à se succéder dans les modules du terrain de jeu.

« L’objectif est d’offrir un moment de répit aux parents, de donner une chance aux enfants de sourire et d’oublier la maladie, mais aussi de briser l’isolement des familles », indique la directrice provinciale de Leucan, Nathalie Matte.

Venus de loin

Le terrain de jeu du RécréOFUN a dû bien se préparer pour recevoir les familles.

L’endroit a été aseptisé de fond en comble et des mesures d’hygiène supplémentaires ont été prises afin d’éviter le contact avec les microbes. Il s’agissait d’une solution « clé en main » offerte par le RécréOFUN pour la 25e édition de ce rendez-vous, se réjouit Mme Matte.

Nathalie Matte

Leucan

« C’est une formule gagnante avec le RécréOFUN, estime-t-elle. On a aussi pu coordonner les séjours à l’hôpital de familles de l’extérieur pour qu’elles puissent profiter de la journée. On a des familles de l’Est-du-Québec, de la Gaspésie et de la Côte-Nord, entre autres. »

« C’est génial parce qu’on revoit des familles qu’on a croisées à l’hôpital depuis un an. Ici, il n’y a pas de tabou. Tout le monde vit la même chose », souligne François Vachon, dont la fille de 13 ans est en rémission d’une leucémie.

Retrouver la normalité

Cet instant de répit trouve autant de significations qu’il y a de familles. S’il s’agit de profiter d’une matinée pour reprendre son souffle aux yeux de certains, c’est un pas de plus, pour d’autres, afin de revenir à une vie normale après de nombreux mois éprouvants.

Ce « retour à la normalité » est plus que bienvenu, confie François Vachon. Sa fille Léanne a reçu un diagnostic de leucémie il y a un peu plus d’un an.

À l’aube du temps des Fêtes, Léanne est maintenant en rémission.

Les traitements éprouvants de chimiothérapie ont laissé place à une énergie débordante et à une chevelure renouvelée, au plus grand bonheur de la jeune adolescente.

« Ça fait du bien »

Cette matinée de réjouissances lance le bal pour un temps des Fêtes qui s’annonce définitivement plus agréable en comparaison à celui de l’an dernier. Léanne l’avait passé en majorité clouée au lit, vidée d’énergie en raison des traitements.

« Ça fait du bien de revoir mes amis, de reprendre mes activités », affirme la jeune adolescente.

L’événement s’est conclu avec la remise d’un chèque de 10 600 $ de la part de l’entreprise Chocolato, partenaire de Leucan.