BEAUDOIN, Jean



Au domicile où il vivait avec sa sœur Martine, le 26 novembre 2019, à l'âge de 50 ans, est décédé monsieur Jean Beaudoin, fils de dame Madeleine Perron et de feu monsieur Gilles Beaudoin. Originaire de Saint-Joseph-de-Beauce, il demeurait à Cap-Saint-Ignace. Il était le frère et le beau-frère de : Martine, Bernard, Christine (Martin Lavoie), Sylvie, feu Hélène (Lip Pak Choy), Anne, Nicole (Rosario Spatola), Kim Lien (Carl Couture) et Than Xuàn. Il laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la mémoire de Jean à l'Arche Le Printemps, 1375, avenue Principale, Saint-Malachie (Québec), G0R 3N0. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront au domicile de sa sœur Martine, 1070, chemin des Pionniers Ouest, Cap-St-Ignace, le mercredi 4 décembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h. Les membres de sa famille vous accueilleront égalementà compter de 9 h à laMaison funéraire Nouvelle Vie775, avenue du PalaisSaint-Joseph-de-BeauceIl sera par la suite déposé à la Chapelle funéraire du cimetière paroissial de Saint-Joseph.