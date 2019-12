FORTIER, Gérald



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 29 novembre 2019, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Gérald Fortier, époux de dame Micheline Verreault. Il était le fils de feu dame Florence Trépanier et de feu monsieur Rosario Fortier. Il demeurait à Val-Bélair.le mercredi 4 décembre 2019 de 19 h à 21 h et le jeudi 5 décembre 2019 de 9 h à 10h30.et de là au Parc Commémoratif La Souvenance. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Micheline; ses filles: Mireille (Martin Tremblay), Isabelle; ses petits-enfants : Chloé et Jade Juteau; ses frères et sœurs : Lise (Marcel Boivin), Diane (Réjean Talbot), feu Jacques (Diane Daigle), Lucille (feu Michel Girard), Réal; sa belle-sœur Christine Labrecque; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Verreault; Raymond (Mariette Boutet), feu André (Paquerette Lessard), Georges (Claudette Daigle), Rita (feu Gilles Boutet), Thérèse (Denis Ouellet), feu Jean-Guy, Florent (Louise Paquet), Claude (Roseline Lamarre), Claudette, Jocelyne (Denis Frenette), Carole, Guy Boucher, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du 13e étage, des soins intensifs et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôtel-Dieu de Québec), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, tél.: 418-525-4385.