Des manteaux faits de plastique recyclé

Après avoir passé 15 ans en commercialisation de la mode, Mayer Vafi a senti l’urgence de faire sa part pour l’environnement. En 2018, il a cofondé Better Narrative et créé sa propre marque de vêtements d’extérieur, les manteaux Norden, qui sont fabriqués en polyester issu de bouteilles de plastique recyclées.

«Je voulais que mon travail soit plus en accord avec mes valeurs. La pollution par le plastique menace la planète et elle exige des actions immédiates», explique l’ancien directeur de la création et des ventes chez Pajar.

Cet adepte du véganisme vivait aussi mal le fait de parcourir le globe à la recherche de duvets et de fourrures pour la fabrication de manteaux.

«Je gagnais ma vie grâce à l’exploitation des animaux. Je voulais faire mieux.»

Un tournant décisif

Dans son parcours, il y a eu une rencontre déterminante. En 2017, il a fait la connaissance de Michael Eliesen, propriétaire de NTD Apparel, un fabricant de vêtements de marque sous licence. Rapidement, les deux hommes ont réalisé qu’ils étaient animés du même désir de contribuer à la société.

«Il m’a offert un poste de vice-président chez NTD, mais j’avais déjà le projet de créer ma propre entreprise. Pour lui, ça ne posait pas de problème que je mène les deux de front.»

«Quelques mois plus tard, je lui ai dit que j’avais trouvé un fabricant de fil à base de plastique recyclé et que j’avais besoin de financement pour lancer ma marque. Il est devenu mon associé», raconte Mayer Vafi, d’origine perse, qui a immigré au Québec à un très jeune âge avec ses parents.

Le partenariat s’est révélé gagnant. Mayer Vafi s’occupe de l’aspect création, recherche et développement en plus de la commercialisation, tout en bénéficiant d’une infrastructure solide en logistique grâce à NTD.

Better Narrative a lancé sa première collection de manteaux pour hommes et femmes à l’automne 2018.

En plus d’être fabriqués de matière recyclée, les vêtements et accessoires sont aussi exempts de fourrures, de plumes, de cuir et de sous-produits d'animaux.

«Grâce à des outils de traçabilité, les acheteurs peuvent savoir la provenance et le nombre de bouteilles utilisées dans la fabrication de leur manteau», explique l’entrepreneur.

En un an à peine, ils sont déjà vendus dans plus de 70 magasins au Canada tels que les chaînes Sports Experts, Atmosphère ainsi que Sail. L’entreprise a aussi créé une collection exclusive aux boutiques Simons.

Éthique à 100%

Dès le départ, Better Narrative s’est donné comme mission «d’inspirer le changement», et cela se reflète dans toutes les décisions de Mayer Vafi. Il s’est engagé dans le processus pour obtenir la certification B Corp, qui garantit que l’entreprise adopte de bonnes pratiques de gouvernance, de responsabilité sociale et environnementale.

Ainsi, le procédé de fabrication des manteaux Norden permet de consommer 45% moins d’énergie, 20% moins d’eau et d’émettre 30% moins de GES.

La fabrication se fait actuellement en Chine, ce qui permet d’offrir un produit fini à coût raisonnable. Mayer Vafi a toutefois pris soin de sélectionner une usine certifiée qui garantit une fabrication humaine et éthique.

«Il n’y a pas d’enfants qui travaillent dans cette usine, soutient-il. Les employés sont payés à l’heure et non à la pièce. De plus, l’eau qui sert à teindre les fibres est recyclée.»

Ce sont des arguments qui séduisent la clientèle cible. Si les modèles Norden conviennent à tous les âges, ils rejoignent principalement les générations Y et Z, qui recherchent des marques éthiques et responsables, selon M. Vafi.

Lui qui a bâti une entreprise qu’il veut durable se soucie donc de conserver un équilibre entre la famille et le travail. Son principe: faire une chose à la fois. Quand il est au bureau, il est investi à 100% dans sa tâche.

«C’est la même chose quand je vais reconduire mon fils de huit ans à l’école. Les 45 minutes que l’on passe dans la voiture, on jase, on chante... C’est notre moment à nous deux, et il est sacré.»

SON PARCOURS

Mayer Vafi, 40 ans

Baccalauréat en Sciences politiques, Université Concordia, 2003

Vice-président Marchandisage et Développement des affaires, NTD Apparel, 2017 à 2019

Cofondateur de Better Narrative, 2018

UNE DE NOS MEILLEURES DÉCISIONS

«D’avoir travaillé avec Lucie Bourgeois d’Umalia pour rédiger les fondements de Better Narrative comme entreprise responsable. Le document est mon étoile polaire, ce sur quoi je base toutes mes décisions.»

UNE DE NOS PIRES DÉCISIONS

«J’aurais pu faire mieux pour le développement du site web. Je manquais d’information pour prendre les meilleures décisions.»