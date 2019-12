Des milliers de logements pour aînés

En prolongeant la rue Mendel, à la Pointe-de-Sainte-Foy, la Ville de Québec veut susciter l’intérêt des promoteurs immobiliers pour la construction de milliers de logements pour aînés à prix abordables.

C’est ce que le maire Labeaume a révélé, lundi soir, lors du conseil municipal en parlant du pôle Chaudière, à la frontière entre Cap-Rouge et Sainte-Foy.

« On va créer un secteur avec beaucoup, beaucoup d’unités d’habitation dans ce coin-là, a-t-il affirmé. Si on veut que ça se développe le plus possible, on va offrir le lien que tout le monde demande depuis 20-25 ans. Le projet [de Réseau structurant] provoque le développement. »

Prolongement de la rue Mendel

Selon lui, « il faut créer beaucoup d’unités d’habitation pour les personnes plus âgées. À Québec, il faut que les aînés aient accès à un logement [à prix] raisonnable. Il faut augmenter l’offre de logements. Dans ce coin-là, il est possible d’en créer des centaines sinon des milliers. »

La semaine dernière, la Ville de Québec a annoncé qu’elle investira 21,2 millions $ pour ajouter deux voies de circulation, un trottoir et une piste cyclable à la rue Mendel.

La municipalité dit vouloir profiter de la construction d’un pont d’étagement – nécessaire au passage du tramway – pour réaliser ces aménagements.

Le maire Labeaume a même candidement admis avoir essayé de « faire une petite passe » lorsqu’il a tenté de refiler cette facture au gouvernement du Québec.

Perroquets

Lundi soir, les élus de Québec 21 ont de nouveau soutenu que ces 21,2 millions $ devraient être ajoutés aux coûts du Réseau structurant.

Selon leur raisonnement, le coût total du Réseau pour les contribuables de la Ville est donc supérieur aux 300 millions $ annoncés.

Régis Labeaume a bondi de sa chaise pour traiter les trois conseillers de l’opposition officielle de « perroquets ».

« Ça ne donne rien de se battre contre l’inutile », a-t-il lâché, fort dépité.