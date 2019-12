La pièce de théâtre Foreman de retour au Périscope

Lauréate de plusieurs prix depuis sa présentation au printemps 2019, la pièce de théâtre Foreman continuera sa vie. Elle sera de la programmation de la saison 2020-2021 du Théâtre Périscope.

La pièce de l’auteur et comédien Charles Fournier avait été présentée 19 fois à guichets fermés dans la salle intimiste du studio Marc-Doré au Périscope.

Foreman a remporté trois prix importants de théâtre au cours des derniers mois.

La pièce a été proclamée Œuvre de l’année dans la capitale nationale, la semaine dernière, lors de la remise des Prix d'excellence des arts et de la culture du Conseil des arts et des lettres du Québec.

La première œuvre de Charles Fournier a aussi reçu le prix du Meilleur texte original de l’Association québécoise des critiques de théâtre section Québec, après avoir remporté un prix semblable, le printemps dernier, lors de la cérémonie des Prix de théâtre de Québec.

Foreman lève le voile sur le malaise identitaire de l’homme actuel au moment où une gang de gars, amis, sans trop savoir ce qui les relie, se rassemblent sur une terre à bois après un événement malheureux.

La pièce raconte l’histoire d’Étienne «Carlos» Bouchard, Frank, Poitras, Jo et Arnaud qui ont de la difficulté à s’exprimer sur les sentiments qui les habitent et les clichés qui leur collent à la peau.

Foreman aborde avec humour et profondeur la difficulté à s’exprimer, les rapports de force inévitables dans un groupe d’hommes et la beauté de la fraternité.

«J’ai voulu mettre en lumière les conséquences désastreuses que peut avoir la masculinité toxique chez les gars, jeunes et moins jeunes. Je me suis inspiré de mon vécu, de celui des hommes qui ont traversé ma vie et de la quarantaine de gars que j’ai interrogée. J’ai écrit cette histoire parce qu’un jour, des hommes ont eu le courage de me raconter leur vie et ça a changé la mienne», a lancé Charles Fournier, dans un communiqué de presse émis par le Théâtre Périscope.

La pièce de la compagnie Mon père est mort met en vedette Pierre-Luc Désilets, Miguel Fontaine, Charles Fournier, Steven Lee Potvin et Vincent Roy, dans une mise en scène d’Olivier Arteau et de Marie-Hélène Gendreau.

Foreman sera présenté du 15 septembre au 3 octobre 2020 dans la salle principale du Théâtre Périscope. Les billets sont en vente en ligne et à la billetterie du Périscope.