Le défenseur des Sénateurs Mark Borowiecki arrête un voleur de sac à dos

Le défenseur des Sénateurs d’Ottawa Mark Borowiecki aurait mis fin aux espoirs d’un voleur de sac à dos en l’arrêtant lui-même par la force alors que celui-ci tentait de s’enfuir à vélo, dimanche, à Vancouver.

Le joueur de 30 ans a raconté sa mésaventure à plusieurs journalistes après l’entraînement des siens de lundi, en prévision de leur duel avec les Canucks. Borowiecki a remarqué que quelqu’un s’emparait d’un sac à dos à l’intérieur d’une voiture dont une vitre avait été fracassée.

Le colosse de 6 pi et 2 po et 204 lb a fait appel à ses talents de lutteur en faisant un coup de la corde à linge à celui qui s’enfuyait en bicyclette. Le hockeyeur a ensuite tenu le voleur au sol et récupéré le sac.

Selon Sportsnet, le joueur a été convoqué par les policiers de Vancouver pour expliquer sa version des faits et remettre le sac à dos, qui contenait notamment des passeports.

En plus de combattre le crime, Borowiecki est en voie de connaître la meilleure saison de sa carrière sur la glace. En 27 rencontres en 2019-2020, il compte 10 points et maintient un différentiel de +5.