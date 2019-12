Le Grand sapin de Sainte-Justine brille à nouveau pour les enfants

MONTRÉAL – La tradition illuminée du Grand sapin de Sainte-Justine a pris son envol pour une 12e année, lundi.

Plusieurs personnalités de la chaîne Rythme 105,7, dont Patrice Bélanger, Antoine Vézina, Mitsou, Marie-Ève Janvier, Marie-Christine Proulx et Sébastien Benoit, et d’autres têtes d’affiche ayant la cause à cœur, comme Guy A. Lepage, Isabelle Boulay et Ariane Moffatt, étaient réunies en fin d’après-midi au CHU Sainte-Justine pour l’illumination officielle qui symbolise l’espoir pour les enfants malades.

Tous ces ambassadeurs invitent les Québécois à acheter une lumière de l’immense arbre d’ici le jeudi 12 décembre, au coût de 5 $ chacune, à l’adresse legrandsapin.org . On peut aussi contribuer aux caisses des supermarchés Metro.

Carey Price s’implique

Le Grand sapin s’éclairera ainsi graduellement au rythme des dons amassés pendant 10 jours, puis continuera de scintiller après la fin de la campagne pour accompagner les bouts de chou de Sainte-Justine, leurs familles et le personnel du centre hospitalier pendant la période des Fêtes.

La Fondation CHU Sainte-Justine espère cette année faire étinceler 125 000 ampoules pour réchauffer le cœur des patients de Sainte-Justine. Les fonds recueillis seront dédiés à supporter la mission de l’établissement dans ses soins aux bambins et alléger le fardeau financier des parents dans le besoin.

Le gardien de but du Canadien de Montréal, Carey Price, s’est aussi associé au Grand sapin et s’est adressé personnellement à la population pour stimuler sa générosité. Dans la foulée, si 50 000 lumières sont allumées d’ici le mardi 4 décembre, à minuit, un donateur anonyme emboîtera le pas en versant 50 000 $ à la cause à son tour.

D’autres artistes, incluant Hélène Bourgeois Leclerc, Pascal Morissette et Martin Petit, ont pris part à des capsules vidéo qui circuleront sur le web et sur les médias sociaux de la Fondation CHU Sainte-Justine d’ici le 12 décembre, pour démontrer leur appui.

Depuis 12 ans, le mouvement du Grand sapin a permis d’amasser plus de cinq millions $.

Ils ont dit, au sujet du Grand sapin: