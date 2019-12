Le retour de l’Archidon

Encore une fois, et pour une 7e année, la microbrasserie Archibald de Sainte-Foy fermera ses portes quelques heures à sa clientèle régulière, le dimanche 15 décembre, afin d’ouvrir grand son cœur aux 250 personnes vivant en situation d’itinérance qui participeront au dîner annuel de l’Archidon. Fidèles à la tradition, une vingtaine de personnalités publiques et provenant de divers médias de Québec ont généreusement accepté d’offrir de leur temps à cet événement spécial. Réunis dans la bonne humeur, ils assureront un service attentionné aux tables afin de permettre aux invités de passer un agréable moment, tout en savourant un repas traditionnel de Noël chaud, concocté par l’équipe d’Archibald. De plus, les restaurants Archibald de Québec, Trois-Rivières et Blainville s’étaient engagés à remettre 1 $ pour chaque burger vendu en novembre 2019 à divers organismes de leurs régions respectives. Les restaurants de Sainte-Foy et du Lac-Beauport ont choisi Lauberivière, qui vient en aide aux hommes et femmes sans-abri. La somme recueillie sera dévoilée lors de l’Archidon du 15 décembre.

Grandes Mentions

Bravo à M2S Électronique Limitée, de Québec, leader mondial dans la conception et l’assemblage de systèmes électroniques et électromécaniques intégrés, et à Industries Machinex inc. de Plessisville, experte et pionnière des technologies de tri, qui ont obtenu une Grande Mention, dans la catégorie « PME manufacturière indépendante » lors des Prix performance Québec (PPQ), en marge du Salon sur les meilleures pratiques d’affaires (MPA), qui se tenait récemment au Palais des congrès de Montréal. Sur la photo du haut, Roch L. Dubé (à gauche), président du Conseil d’administration du Mouvement québécois de la qualité, remet la Grande Mention à Mario Marcotte, président-directeur--- général chez M2S. Sur celle du bas, Pierre Paré (à droite), président des Industries Machinex inc. la reçoit.

Mention

Bravo à Gentec inc., de Québec, qui depuis 1959 conçoit et fabrique des solutions et des produits sur mesure, fiables et robustes, dans le domaine de l’électronique de haute technologie, qui a reçu une Mention dans la catégorie « PME manufacturière indépendante » aux Prix performance Québec (PPQ) lors ce même Salon sur les meilleures pratiques d’affaires (MPA). Une belle récompense pour le 60e anniversaire de fondation de la compagnie. Sur la photo, l’équipe de Gentec avec, à l’extrême gauche, François Giroux, président de Gentec inc.

L’homme à l’honneur

VALIN Confection sur mesure de Québec a tenu, le 21 novembre dernier au Centre Porsche de Québec, un premier défilé amateur dans le but, entre autres, d’amasser des fonds pour Autonhommie. L’idée du défilé était bonne puisque 11 760 $ ont été recueillis pour l’organisme dont la mission est d’accueillir les hommes en difficulté et en cheminement, de leur donner des moyens pour répondre à leurs besoins et de participer à l’évolution globale de la condition masculine. Sur la photo, de gauche à droite : Louis Desmeules, directeur général de Porsche Québec ; Simon Valin, propriétaire de VALIN Confection, et André Beaulieu, directeur général d’Autonhommie---.

Anniversaires

Chloé Dufour-Lapointe (photo) skieuse acrobatique (bosses) active dans le circuit de la coupe du monde depuis 2007, 28 ans... Britney Spears, chanteuse américaine, 38 ans... Nelly Furtado, chanteuse canadienne, 41 ans... Monica Seles, ex-championne de tennis américaine d’origine yougoslave, 46 ans... Lucy Liu, actrice de télé et de cinéma américaine, 51 ans... Roger Gingras de Québec, 80 ans.

Disparus

Le 2 décembre 2009. Gilles Gariépy (photo), 67 ans, président fondateur de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ)... 2016. Louis-Georges Carrier, 89 ans, réalisateur, metteur en scène et scénariste québécois... 2014. Jean Béliveau, 83 ans, l’ancien numéro 4 du Canadien de Montréal... 2014. Bobby Keys, 70 ans, saxophoniste qui a accom-pagné les Rolling Stones durant près de 50 ans... 2014. André Laurin, 88 ans, pionnier du système de défense des droits des consommateurs.