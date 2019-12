Les parcs nationaux tout l’hiver

On a tendance à l’oublier, mais les parcs nationaux du Québec nous appartiennent. En skis de fond, en raquettes ou autrement, l’hiver devient tout à coup agréable dans ces beaux espaces naturels.

En fait, il y a plusieurs façons d’en profiter.

En chalet durant les Fêtes

Même si les séjours en chalet sont très prisés durant les Fêtes, il pourrait rester des disponibilités ici et là, dont au parc d’Aiguebelle, un joyau de l’Abitibi-Témiscamingue.

Méconnus, leurs chalets en bois rond, s’apparentant à des camps rustiques, sont idéals pour un vrai retour aux sources. Pour l’eau, on fait fondre la neige dans un chaudron. Chauffés au poêle à bois, ils sont dotés d’électricité, d’un frigo et d’un four.

Photo courtoisie Sépaq, Mathieu Dupuis

Transport en autobus

À partir du début janvier, en partance de Montréal, Navette Nature assurera le transport les fins de semaine vers cinq parcs nationaux du Québec : Oka, Mont-Saint-Bruno, Îles-de-Boucherville, Yamaska et Mont-Orford. À Québec, l’entreprise Quatre Natures se rendra au parc de la Jacques-Cartier.

École de montagne

Au massif des Chic-Chocs, dans le parc national de la Gaspésie, des cliniques offertes par des guides professionnels permettront à des skieurs de se familiariser avec les bases du ski de haute route. La descente se pratique souvent dans la poudreuse ou en milieu alpin peu fréquenté.

Photo courtoisie Sépaq, Mathieu Dupuis

Fondeurs en devenir

Au parc du Mont-Saint-Bruno, les jeunes de 5 à 12 ans pourront à nouveau s’initier au ski de fond sur un parcours enchanté, avec jeux, petites cabines et personnages colorés. La formule a été élaborée en collaboration avec Le Grand Défi Pierre Lavoie. Il n’y a plus qu’à attendre la neige avec impatience.

Photo courtoisie Sépaq, Mathieu Dupuis

► En bref

Frais d’accès : 8,75 $ par adulte, gratuit pour les 17 ans et moins

Chalets avec commodités : à partir de 169 $ la nuit durant les fêtes et de 137 $ la nuit les week-ends

1 800 665-6527

sepaq.com

D’autres idées pour le week-end

Des yourtes de luxe

À Rawdon, Chalets Lanaudière loue des yourtes équipées, avec literie, électricité et eau potable. Bloc sanitaire à proximité. Nuitée : 167 $ durant les fêtes.

chaletslanaudiere.ca

Au Manoir du lac William

Cet hôtel champêtre du Centre-du-Québec est doté d’une belle piscine intérieure et d’un bain à remous extérieur. On s’y détend après le patin ou la raquette.

manoirdulac.com

Un tour à l’île Perrot

Tout en allant chercher votre sapin de Noël à la Ferme Quinn, passez à leur boutique du terroir. Ils transforment en marinade ou en soupe ce qu’ils récoltent.

lafermequinn.qc.ca