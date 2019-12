Les Pussycat Dolls promettent un retour fracassant

Les Pussycat Dolls sont de retour! Pour la première fois depuis 10 ans, Nicole Scherzinger, Carmit Bachar, Kimberley Wyatt, Ashley Roberts et Jessica Sutta se sont retrouvées ensemble sur scène, lors de la finale de l'émission britannique The X Factor: Celebrity.

Nicole Scherzinger, qui est également juge de l’émission, n'a pas caché sa joie juste après leur prestation. « C’était vraiment formidable de se retrouver ensemble. L’énergie de la foule était incroyable et nous a motivés. Ce n'est que le début de ce que nous avons prévu pour tout le monde ! » a-t-elle promis au Daily Mail venu l'interviewer juste après le show.

Le groupe a interprété quelques-uns de leurs plus grands succès, notamment Buttons, When I Grow Up et Don't Cha, avant de terminer avec leur nouveau single, React, leur premier depuis 10 ans.

Melody Thornton ne fait pas partie du groupe reformé. La fondatrice de la formation, Robin Antin, a expliqué au journal britannique The Sun que «ce n'était pas le bon moment» pour que Melody se réunisse avec les filles, alors qu'elles vont se lancer dans une tournée au Royaume-Uni en 2020, dont les billets seront mis en vente ce lundi