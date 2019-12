Les Sabres retrouveront Kyle Okposo avant Rasmus Dahlin

L’attaquant Kyle Okposo s’est entraîné avec ses coéquipiers pour la première fois depuis qu’il a subi une énième commotion cérébrale, lundi, et pourrait être apte à participer aux matchs des Sabres de Buffalo. Cependant, le retour du défenseur Rasmus Dahlin devra encore attendre.

Le jeune Suédois a lui aussi subi une commotion cérébrale, il y a une semaine. Le joueur de 19 ans était en tête des pointeurs chez les arrières des Sabres avant de se blesser. En 24 matchs, il a marqué un but et obtenu 16 points.

Photo Martin Chevalier

«On y va étape par étape, a déclaré l’entraîneur Ralph Krueger à propos de l’état de santé de Dahlin, au site NHL.com, lundi. C’est une blessure qu’il faut approcher comme celle qu’a subie Okposo. Nous devons être prudents et y aller un pas à la fois. C’est bien de le voir ici. Nous espérons qu’il continue de guérir, mais il en a encore pour un certain temps.»

Okposo a hâte de revenir

Okposo, lui, a subi une quatrième commotion cérébrale en trois ans, le 16 novembre dernier. Le vétéran espère retourner au jeu dans la prochaine semaine, une vision que ne partage pas l’entraîneur-chef Ralph Krueger.

«C’était bien de patiner à nouveau avec les gars, un peu plus de deux semaines après ma blessure, a dit Okposo. J’aimerais jouer dès ce soir [lundi], mais je ne pense pas que ça va arriver. Je crois pouvoir être de retour lors du voyage dans l’Ouest canadien [plus tard dans la semaine]. J’ai besoin de quelques pratiques avec les gars et de reprendre de la vitesse.»

«C’est super de le revoir, mais je ne l’attends pas avant un bon moment, a tempéré Krueger. On doit être prudent avec ce processus. C’était bien de le voir patiner avec nous, mais il est loin de pouvoir subir des contacts.»

L’infirmerie déborde du côté de Buffalo, alors que les attaquants Vladimir Sobotka, Marcus Johansson, Tage Thompson et Evan Rodrigues ont aussi subi des blessures au mois de novembre.