Marc-André Fleury toujours à la maison

Alors que Marc-André Fleury est toujours avec ses proches à Montréal, les Golden Knights de Vegas ont à nouveau rappelé le gardien Garret Sparks de leur filiale des Wolves de Chicago, dans la Ligue américaine, lundi.

Selon le site NHL.com, l’entraîneur-chef Gerard Gallant s’attend à revoir le Québécois lors du voyage des siens dans l’État de New York. Entre lundi et jeudi, les «Knights» visiteront successivement les Rangers, les Devils du New Jersey et les Islanders.

Malcolm Subban, qui fait office de numéro 1 en l’absence de Fleury, a remporté deux de ses trois derniers départs. Sparks, lui, est venu en relève à Subban une seule fois cette saison, accordant deux buts à l’adversaire en 27 minutes sur la patinoire.

Par ailleurs, l’attaquant québécois Nicolas Roy a lui aussi été rappelé par l’équipe du Nevada. En six matchs cette saison avec le grand club, Roy a obtenu trois points (un but et deux passes). Avec les Wolves, l’ancien des Saguenéens de Chicoutimi a récolté trois points en 11 rencontres.

Chicago rappelle aussi un gardien

Puisque le Suédois Robin Lehner sera absent de la rencontre de lundi des Blackhawks de Chicago face aux Blues de St. Louis, l’équipe a rappelé le portier Kevin Lankinen.

Le Finlandais n’a jamais gardé les buts dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Le gardien de 24 ans présente une fiche de 5-2-2 en huit rencontres cette saison avec les IceHogs de Rockford dans la Ligue américaine.

C’est le Québécois Corey Crawford qui gardera le filet des «Hawks» lundi.

Et un autre

Les Canucks de Vancouver ont quant à eux rappelé l’homme masqué Michael DiPietro des Comets d’Utica. Jacob Markstrom a dû quitter l’entourage des Canucks pour se rendre en Suède afin d’assister aux funérailles de son père.

DiPietro, 20 ans, devrait servir d’adjoint à Thatcher Demko, mardi face aux Sénateurs d’Ottawa. L’Ontarien compte sept victoires en 13 matchs cette saison à Utica. Il a subi la défaite à son seul départ dans la LNH, en 2018-2019.