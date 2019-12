Marché du Vieux-Port: la démolition est pratiquement entérinée

Le conseil municipal de Québec a planté lundi soir l’avant-dernier clou dans le cercueil du marché du Vieux-Port.

Les élus ont voté en faveur d’une motion qui autorise de soumettre l’autorisation de démolition au conseil d’agglomération de ce mercredi. Habituellement, le passage devant le conseil d’agglomération est une simple formalité.

Lundi soir, les élus d’Équipe Labeaume ont tous voté en faveur de la démolition. Six élus municipaux – les trois de Québec 21, Jean Rousseau, Raymond Dion et Yvon Bussières – ont cependant voté contre.

Me François Marchand a récemment perdu - devant la Cour supérieure - la requête dans laquelle il contestait la démolition de l’édifice du Vieux-Québec . L’avocat et opposant à l’administration Labeaume n’a toujours pas indiqué s’il comptait ou non faire appel de cette décision judiciaire