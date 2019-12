New Look s’implante dans le secteur de la vente de détail aux États-Unis

MONTRÉAL | L’entreprise montréalaise Groupe Vision New Look, un géant des soins oculaires au Canada, réalise une étape importante qui lui permettra de percer le secteur de la vente de détail de lunettes aux États-Unis.

New Look a annoncé lundi qu’elle avait conclu une entente définitive visant à faire l’acquisition de la quasi-totalité des actifs de Coco Lunette Holding, de Miami, une compagnie qui exerce ses activités principalement sous la bannière d’Edward Beiner.

La transaction sera complétée le 2 janvier ou vers cette date sous réserve de conditions de clôtures usuelles, a indiqué New Look, sans toutefois préciser le montant de cette acquisition.

New Look a précisé que Coco Lunette Holding est reconnue pour ses lunettes de designer uniques et originales, ajoutant qu’elle «s’est imposée au fil des ans à travers 12 boutiques dans les principaux marchés de luxe de la Floride, tels que Miami, Aventura, Boca Raton, Coconut Grove, Coral Gables, Naples, Orlando et Palm Beach». L’entreprise floridienne, qui a des revenus annualisés actuels de 15,5 millions $ CAN, est dirigée par Edward Beiner et Guido Balocco. «L’entreprise continuera d’exercer ses activités en tant qu’unité fonctionnelle autonome au sein de Vision New Look», a précisé l’acquéreur, lundi.

«Cette transaction représente la première fois qu’une entreprise canadienne du commerce de détail d’optique acquiert un détaillant de l’industrie aux États-Unis, renforçant davantage la position de chef de file de Vision New Look dans le marché des soins oculaires au Canada», a par ailleurs indiqué New Look.

Avec cette nouvelle acquisition, le groupe montréalais comptera 390 magasins. En 2019 seulement, New Look a acquis plus de 10 chaînes, bannières et emplacements physiques. La transaction avec Coco Lunette constitue son deuxième investissement aux États-Unis, a-t-il été souligné, lundi, l’entreprise ayant déjà conclu une entente cet automne avec Topology, une société de San Francisco utilisant des techniques de pointe pour le design de lunettes sur mesure.