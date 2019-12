Phillippe Aumont s’entend avec les Blue Jays

Le Québécois Phillippe Aumont a paraphé une entente de ligues mineures avec les Blue Jays de Toronto, lundi.

Ce contrat signifie que le lanceur de 30 ans prendra part au camp d’entraînement de la formation de la Ville Reine au printemps prochain. Il avait déjà évolué dans l’organisation des Jays, soit moins d’un mois entre juillet et août 2015.

Aumont a disputé la campagne 2019 dans la Ligue Can-Am avec les Champions d’Ottawa. Il a connu une excellente saison, remportant notamment le titre de lanceur de l’année. Il a maintenu la plus petite moyenne de points mérités (2,65) et a été l’artilleur qui a accordé le moins de points tout court (35). Il a également établi un record pour le nombre de retraits au bâton dans un même match avec 18. Il a réalisé l'exploit contre les Boulders de Rockland, le 16 juillet.

Au repêchage de dissolution des Champions, en octobre, le natif de Gatineau a été sélectionné par les Capitales de Québec, eux qui détenaient le tout premier choix.

Choix de premier tour (11e au total) des Mariners de Seattle en 2007, Aumont disputera une 13e saison dans le baseball professionnel. Il a notamment effectué 46 présences au monticule dans le baseball majeur entre 2012 et 2015 avec les Phillies de Philadelphie. Il a également fait partie des organisations des Tigers de Detroit et des White Sox de Chicago.

En plus du représentant de la Belle Province, les Blue Jays se sont aussi entendu sur les modalités de contrats des ligues mineures avec le joueur de deuxième coussin Andy Burns et le voltigeur Patrick Kivlehan, ainsi qu’avec les lanceurs A.J. Cole et Justin Miller.