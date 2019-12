Québec annonce une aide pour les agriculteurs en détresse

QUÉBEC | Québec va débloquer 300 000 $ pour prévenir la détresse psychologique chez les producteurs agricoles et leur famille: une mesure qui arrive à point nommé après une année particulièrement difficile.

De nombreux agriculteurs et leurs proches ont vécu de l’anxiété, du stress et de la dépression, notamment en raison des conditions météorologiques, mais également à cause d’autres facteurs, comme la pénurie de propane et les embargos américains ou chinois.

«Cette année, ils ont commencé des semaines plus tard [à cause du froid et de la pluie]. Après ça, on a eu une sécheresse au mois d’août, après ça on a eu les grands vents, la neige et la cerise sur le sundae, on a une grève du CN qui fait en sorte qu’ils ne peuvent pas récolter», a expliqué le ministre de l’Agriculture, André Lamontagne.

«Ils n’ont plus de points de repère, c’est là qu’ils dérivent et qu’ils commencent à avoir des difficultés. Aujourd’hui, on leur dit qu’on les entend, qu’on vient les aider», d’ajouter le ministre Lamontagne.

Des membres de l’organisme Au cœur des familles agricoles vont se rendre chez les agriculteurs afin d’attester de leur état. Ils pourront ensuite les aider ou encore les diriger vers d’autres ressources.

L’enveloppe pour cette année vise à aider des agriculteurs des régions de Chaudière-Appalaches, de la Mauricie, de l’Estrie, du Saguenay, de la Montérégie et du Centre-du-Québec.

L’objectif est toutefois d’amener de l’argent supplémentaire pour les années à venir afin d’aider encore plus d’agriculteurs.

«Nous voulions absolument, cette année, faire un pas, donner un signal important, dire aux agriculteurs "nous allons nous occuper de vous". Nous allons travailler très fort pour que ça devienne récurrent à partir de l’année prochaine», a affirmé la ministre de la Santé, Danielle McCann, qui était aussi présente lors de l’annonce.