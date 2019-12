Tom Brady remet les choses en perspective

Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Tom Brady est revenu sur le revers des siens de 28 à 22 face aux Texans de Houston, dimanche soir.

Lors de son entretien hebdomadaire à la chaîne radiophonique locale WEEI, l’athlète de 42 ans a tenu à remettre les choses en perspective, alors que sa formation reçoit plusieurs critiques des amateurs.

«Ce ne sera pas toujours parfait. Le football n’est pas parfait, c’est simplement une question de bien jouer. Nous apprenons sur le tas. Nous ne sommes pas 2-10, nous sommes 10-2», a-t-il plaidé.

«Je sais qu’il y a de hautes attentes, du moins pour nous, a poursuivi le détenteur de six bagues du Super Bowl. [...] Je pense que ce sont des attentes réalistes, si nous considérons notre situation.»

Les «Pats» ont amorcé la saison avec huit gains consécutifs, mais depuis ils ont perdu deux fois en quatre sorties. Ces deux revers ont d’ailleurs été encaissés face à des équipes de la Ligue américaine, soit les Texans et les Ravens de Baltimore. Ces deux formations pourraient bien être sur le chemin des Patriots en éliminatoires.

«Nous devons trouver un moyen d’être plus constants, de rester sur les rails, et de mettre le ballon dans la zone rouge, a indiqué Brady. Nous devons faire un peu mieux et nous mettre dans une position pour remporter des matchs.»

L’équipe de la Nouvelle-Angleterre aura cependant un autre gros défi dans sa quête de constance, alors que les Chiefs de Kansas City seront de passage au Gillette Stadium dimanche.