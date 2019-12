Une rôtisserie est la proie d’un incendie sur le boulevard de l'Ormière

Un incendie a pris naissance dans les cuisines de la rôtisserie Benny&Co du boulevard de l’Ormière, à Québec, lundi.

Le feu s’est déclaré dans un four du commerce situé au 6300, boulevard de l’Ormière, vers 15h30. L’établissement a été évacué et on ne déplore aucun blessé.

#INCENDIE | 6300, boul. de l'Ormière | 2e alarme | Restaurant Benny et Co | Le chef annonce la situation sous contrôle | Flammes rabattues | Aucun blessé | 35 pompiers | Fermeture du boulevard l’Ormière entre rue Jean-Marchand et boul. Fontenelle. pic.twitter.com/U4ao7FywoW — Service incendie de la Ville de Québec (@SPCIQ) December 2, 2019

Les flammes, qui ont nécessité le déclenchement d'une deuxième alarme, ont rapidement été rabattues. Vers 16h15, la situation était déclarée sous contrôle. Près de 40 pompiers se sont rendus sur place.

L’artère commerciale a dû être fermée pendant l’intervention à la hauteur de l’incendie. La propagation a été évitée au reste de l’immeuble et les dommages par le feu sont principalement concentrés à la cuisine du restaurant.