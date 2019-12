8 looks festifs pour le party de bureau

La période des Fêtes commence souvent avec les partys de bureau et côté vestimentaire, ce n’est pas le moment d’improviser si vous voulez garder votre réputation. Pour vous inspirer, je vous présente huit tenues pas compliquées pour célébrer avec vos collègues.

Contrairement à une sortie « glamour », il vaut mieux en faire moins que trop ! Je comprends que vous vouliez vous démarquer, mais pas au point de perdre en crédibilité. Il est important de respecter votre style tout en lui ajoutant une touche festive pour l’occasion. Vous pouvez même partir de bases que vous avez déjà et les agencer avec des pièces taillées dans des matières luxueuses et brillantes ou des accessoires originaux et le tour est joué !

Évidemment, il faut doser le niveau chic en fonction du lieu où sera la fameuse soirée.

Les faux pas à éviter :

Les décolletés plongeants ou pour les hommes la chemise déboutonnée.

Les jupes et les robes trop courtes.

Les maquillages et les coiffures extravagantes.

Les talons trop hauts qui affectent votre démarche.

Les souliers négligés.

Nous tenons à remercier Golf Exécutif Montréal de L’Île-des-Sœurs qui nous a offert un accès privilégié au lounge pour cette session photo. Nous avons arrondi les prix.

► Les matières luxueuses et brillantes annoncent la fête

Photo Ben Pelosse

Gauche : Robe de velours 70 $, collier argent 15 $, pochette de soirée 40 $ REITMANS

Droite : Chandail or brillant 16 $, pantalon extensible noir 25 $ TIGRE GÉANT

► Paillettes et velours sont de mise pour un party chic

Photo Ben Pelosse

Gauche : Robe de paillettes 30 $, chaussures de velours 54 $ MARSHALLS

Pour lui : Veston de velours bleu 229 $, chemise ou pantalon 80 $ RW&CO

À droite : Haut de paillettes marine 95 $, Jupe-culotte 120 $, bottillons en cuir 195 $ TRISTAN

► Un simple accessoire peut rendre une tenue festive

Photo Ben Pelosse

Écharpe pashmina argent métallique 19 $, sur pantalon noir ample 32 $ AMAZON.ca

► Le cuir végane et les bottillons ajoutent du caractère au style

Photo Ben Pelosse

Chandail vert à manches amples 40 $, jupe imitation cuir 35 $, boucles d’oreilles dorées 15 $, bottillons lacés 60 $ H&M

► La chaussure de couleur revampe une tenue

Photo Ben Pelosse

Blouse noire 13 $, cardigan à mailles brillantes 27 $, jupe imprimée serpent 20 $, souliers bourgogne 30 $ WALMART

On en parle

Ça vaut le détour !

Photo courtoisie

Le designer Michael Kors vient tout juste d’ouvrir un magasin phare à Montréal. Située dans une ancienne banque au coin des rues Sainte-Catherine et Stanley, la nouvelle boutique regroupe, sur trois étages, toutes les gammes de la marque. La beauté de ces collections exposées dans ce décor pittoresque est impressionnante. En plus, le bar à jus bio Rejuice se trouve au rez-de-chaussée. À voir et à goûter !

Nouveauté

Maintenant en ligne

Photo courtoisie

La boutique Billie le Kid de l’avenue Laurier Ouest à Montréal est maintenant accessible à tout le monde grâce à son nouveau site en ligne billielekid.com. Découvrez des vêtements de marque pour enfants de 0 à 14 ans ainsi qu’une variété d’accessoires, de livres et de jouets.

Achat de la semaine

Les incontournables dessous

Photo courtoisie

Peu importe ce que vous portez, La Vie en Rose propose des sous-vêtements de maintien qui sublimeront votre silhouette. Toute une gamme est disponible : du combiné une pièce à la robe amincissante, en passant par plusieurs modèles de culottes de maintien. Parfait sous les tissus légers et soyeux. lavieenrose.com