Bonne année grand nez

Afin de perpétuer la tradition amorcée il y a quatre ans, le Cercle 179 des jeunes philanthropes de la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) vous propose de célébrer, le 31 décembre, l’arrivée du Nouvel An en couleur! C’est dans le pavillon Pierre Lassonde du MNBAQ que CHROMATIQUE rassemblera près de 600 personnes, de 21h à 3h du matin, dans une ambiance électrisante et festive tout en posant un geste philanthropique signifiant. Vous aurez de plus accès à l’exposition COZIC de 21h à 22h30. Renseignements: https://fmnbaq.org.

GIT redonne à sa communauté

À l’occasion de son 30e anniversaire, GIT Services-conseil en emploi a lancé plus tôt cet été son concours « 30 ans, 3 prix de 1000 $ en services professionnels » à l’intention des entreprises d’économie sociale, coopératives et OBNL des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Après délibérations, le jury a retenu: le Centre résidentiel et communautaire Jacques Cartier; le Centre de pédiatrie sociale de Québec et Québec’ERE qui méritent 1000 $ chacun en services-conseils de GIT en matière d’employabilité. Sur la photo du haut, dans l’ordre habituel: Séverine Moreau, présidente du CA, GIT; Jean-Christophe Nicolas, DG, Centre de pédiatrie sociale de Québec, Karine Roussy, DG, GIT, et Line Lagacé, VP Croissance des entreprises et Investissements étrangers, Québec International, présidente du jury. Sur la photo, du centre: Séverine Moreau, Barbara Genest, directrice, Québec’ ERE, Karine Roussy, et Line Lagacé. Sur la photo du bas: Séverine Moreau, Ludovick Dusseault, VP et Sébastien Dubé, secrétaire du CA, Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier;

Karine Roussy, et Line Lagacé.

Les diabétiques de Québec

La 35e soirée-bénéfice au profit de l’association Les Diabétiques de Québec, présentée le 14 novembre dernier au Palais Montcalm de Québec, a permis de dégager un surplus net de 30 000 $ qui servira à maintenir et développer les services offerts aux personnes vivant avec le diabète ici dans la région. L’association en a aussi profité pour dévoiler la lauréate 2019 du Prix Jacques-MacDonald, en l’honneur du fondateur de l’Association. Il s’agit de Valérie Hovington, bénévole impliquée et engagée depuis plusieurs années dans de nombreuses activités de l’Association. Sur la photo de gauche à droite : Denis Martineau, directeur général, Les Diabétiques de Québec; l’humoriste Peter MacLeod, artiste invité, et Dominique Bérubé, présidente du conseil d’administration de l’association.

Fondation Cap Diamant

Plus de 200 personnes ont répondu à l’invitation de la Fondation Cap Diamant le 24 octobre dernier lors de l’activité «Vivez la soirée Cap Diamant» au Musée de la civilisation. Un montant net de 45 327 $ a été dévoilé par le président de la fondation, Jean-Louis Bazin (photo) au terme de la soirée, somme qui contribuera au mieux-être faire de personnes âgées isolées, vulnérables et démunies de la grande région de Québec. Renseignements: https://www.fondationcapdiamant.ca/

Anniversaires

Éric Hoziel (photo), comédien québécois et acteur, 60 ans... Marc Fortin, président Groupe Aspec... Alexandre Trudel, propriétaire de Québec Peinture... Amanda Seyfried, 34 ans, actrice et comédienne américaine... Julianne Moore, actrice américaine, 59 ans... Daryl Hannah, actrice américaine, 59 ans... Ozzy Osbourne, chanteur de heavy metal britannique, 71 ans... Jean-Luc Godard, cinéaste franco-suisse, 89 ans.

Disparus

Le 3 décembre 2018. Robert Lavoie (photo), 69 ans, comédien et artiste touche-à-tout québécois... 2018. Markus Beyer (photo), 47 ans, boxeur allemand qui s’était fait connaître au Québec contre Éric Lucas en 2003... 2011. Louky Bersianik, 81 ans, auteure québécoise et pionnière du mouvement féministe québécois... 2002. Jean-Pierre Perreault, 55 ans, danseur et chorégraphe... 1998. Pierre Hétu, 62 ans, chef d’orchestre, pianiste.