Danièle Henkel : son troisième livre publié en France

MONTRÉAL – Le troisième livre de Danièle Henkel, «Ces différences qui nous rassemblent», sorti au Québec il y a trois semaines, sera également publié en France, en Suisse et en Belgique, a laissé savoir la femme d’affaires sur le tapis rouge de la première de «2019 Revue et corrigée» au Théâtre du Rideau Vert, lundi.

«J’y parle de sujets qui sont d’actualité partout dans le monde : l’entrepreneuriat, la place des femmes, l’immigration, les jeunes, les technologies, l’enseignement, l’éducation... J’essaie d’avoir un regard différent et de nous questionner en tant que société.

J’ai voulu le faire sortir chez nous d’abord, au Québec, mais j’espère qu’il sera bien reçu ailleurs aussi. Je fais le tour du monde en parlant des femmes et de l’entrepreneuriat», a détaillé Danièle Henkel, qui a jusqu’ici écoulé plus de 110 000 exemplaires de ses deux premiers ouvrages, «Quand l’intuition trace la route» (2015) et «Au cœur de mes valeurs» (2017).