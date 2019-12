Desjardins: «qui est l’intimidateur, le ministère de l’Économie ou M. Péladeau?», se questionne Pierre Fitzgibbon

Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, se demande qui est le véritable «intimidateur» après s’être fait accuser par Pierre Karl Péladeau de tordre le bras à Desjardins pour l’obliger à financer la coopérative des employés de Groupe Capitales Médias (CGM).

«Je vais poser une question. Je vais jouer au journaliste quelques secondes, mais je ne répondrai pas à la question : “qui est l’intimidateur, est-ce le ministère de l’Économie ou M. Péladeau”», s’est interrogé Pierre Fitzgibbon en marge d’une annonce à Québec, mardi.

Dimanche, le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, a invité le premier ministre François Legault à cesser «d'intimider» Desjardins dans le dossier du sauvetage des quotidiens de GCM et à reconsidérer l’offre de Québecor.

«Le premier ministre du Québec et son ministre de l’Économie et de l’Innovation [...] se sont récemment lancés dans une opération de tordage de bras et d’intimidation envers Desjardins en les menaçant de revoir les crédits d’impôt auxquels Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) a droit», a écrit M. Péladeau dans un long message publié sur son compte Facebook.

Cette déclaration survenait après un avertissement lancé jeudi dernier par le premier ministre, François Legault, qui avait prévenu qu’il pourrait «réexaminer» les avantages fiscaux dont bénéficie Capital régional et coopératif Desjardins.

Cette composante du Mouvement Desjardins a annoncé qu’elle réévaluerait sa décision de ne pas financer le projet de coopératives des employés de GCM après que Pierre Fitzgibbon ait déclaré, mardi, que le gouvernement était «ouvert à bonifier sa participation pour atténuer les risques».

Rappelons que Québec a déjà englouti 15 M$ dans GCM.

Or, selon Pierre Fitzgibbon, le gouvernement ne mettra pas en place des mesures punitives pour forcer Desjardins à investir dans la coopérative des employés de CGM. «Ça n’arrivera pas», a-t-il soutenu mardi.

Il s’est d’ailleurs réjoui d’une rencontre tenue lundi entre CGM et Capital régional et coopératif Desjardins en ajoutant vouloir «laisser le temps suivre son cours».

«Mon objectif c’était d’avoir les bons intervenants à la table et d’avoir la possibilité que Stéphane Lavallée (président par intérim de CGM) ajuste son plan [d’affaires] au besoin. Moi je veux voir CGM survivre avec une coop d’employée», a-t-il expliqué.

