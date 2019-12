Devils du New Jersey: entraîneur différent, même résultat

Le changement d’entraîneur-chef des Devils du New Jersey n’a pas eu l’effet escompté, mardi. À son premier match à la barre des «Diables», le Québécois Alain Nasreddine a subi une défaite de 4 à 3 contre les Golden Knights de Vegas, à Newark.

La troupe de Nasreddine avait pourtant pris les devants à deux reprises durant le match, dont une avance de 2 à 1 après 40 minutes de jeu. Kyle Palmieri et Jesper Bratt avaient touché la cible pour les Devils.

Trois buts consécutifs des Golden Knights aux dépens de Mackenzie Blackwood au troisième engagement ont toutefois gâché les débuts du nouvel instructeur, et ce, malgré un but de Nico Hischier qui ramenait les équipes à un but d’écart.

Dans un duel de frères, c’est Malcolm Subban qui a eu le dessus sur P.K. en arrêtant 32 des 35 tirs dirigés vers lui. Par ailleurs, Chandler Stephenson a inscrit un premier but à son premier match avec sa nouvelle formation, lui qui est passé des Capitals de Washington aux Golden Knights, lundi.

Des bons mots pour le Québécois

Avant la rencontre, le directeur général Ray Shero avait de bons mots à dire sur les qualités de meneur de son nouvel instructeur.

«Son expérience en tant que capitaine et assistant au capitaine sur la glace, en plus de ses responsabilités derrière le banc, lui serviront en ces moments difficiles pour l’équipe afin de redresser la barque», a expliqué Shero, sur le site internet de son équipe, à propos de Nasreddine, qui a notamment porté le «C» chez les Bulldogs de Hamilton dans la Ligue américaine.

Le directeur général ne pouvait trouver de mauvaises choses à dire sur celui qu’il venait de congédier un peu plus tôt.

«John [Hynes] a joué un rôle important dans le développement de cette équipe et en établissant une bonne fondation pour le futur. Nous sommes reconnaissants envers lui pour sa passion et son éthique de travail.»

Les Devils ont finalement annoncé que Peter Horachek deviendra un entraîneur adjoint à Nasreddine.