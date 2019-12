Grande Allée: l'immeuble de l'ancien Ashton officiellement vendu

L’immeuble de la Grande Allée, où était situé le restaurant Chez Ashton, qui a fermé ses portes samedi dernier, est officiellement passé aux mains de la famille Monti au cours d’une transaction évaluée à 2,3 M$.

• À lire aussi: Chez Ashton ferme ses portes sur la Grande Allée

Le contrat de vente de la bâtisse commerciale portant les adresses 634-640 Grande Allée Est a été conclu le 29 novembre dernier entre le vendeur, le Complexe de Verchères, et une société par actions, présidée par l’homme d’affaires James Monti.

Le vendeur était propriétaire de l’immeuble depuis 1981. Il en avait fait l’acquisition auprès de la famille Gilbert.

Célèbre pour ses poutines, la chaîne de restaurants Chez Ashton était locataire d’une partie de l’immeuble depuis 1988. À la fin du mois de novembre, le fondateur, Ashton Leblond, annonçait sa décision de fermer l’établissement de la Grande Allée, à la surprise générale.

Fabio Monti a confirmé mardi les projets d’agrandissement du restaurant Ophelia, détenu par le groupe, dont il est copropriétaire. Des investissements importants atteignant quelques centaines de milliers de dollars seront réalisés dans le bâtiment.

Le local occupé par Ashton accueillera un nouveau restaurant dont les détails seront dévoilés au début de 2020.

«On fait déjà des démarches pour ajouter des salons privés au-dessus du restaurant Ophelia. On va utiliser le dernier étage pour déplacer nos bureaux. Cet endroit va devenir le siège social de nos activités sur la Grande Allée», a mentionné M. Monti.

Au cours des prochains jours, des travaux de «curetage» du local du défunt Ashton seront amorcés.

«Le nouveau commerce va prendre l’espace de l’ancien Ashton. On s’attend à faire beaucoup de travail au niveau de l’architecture et de l’ingénierie pour certainement enlever des murs et agrandir l’espace. On va repenser complètement le local», a-t-il ajouté.

La Grande Allée se transforme puisque, outre les travaux qui seront effectués dans ce bâtiment, il ne faut pas oublier ceux qui sont en cours dans l’ancien restaurant La Vieille Maison du spaghetti qui est transformé en une auberge de jeunesse, un projet évalué à 4 M$.